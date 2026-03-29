Netflix kontra Unia Europejska. Medialny gigant nie chce lokować pieniędzy tam, gdzie UE każe

Jakub Piwoński
2026/03/29 17:30
Belgijski sąd odrzuca skargę giganta streamingu, ale kluczowe pytania rozstrzygnie teraz Trybunał Sprawiedliwości UE. W czym rzecz?

Netflix i Unia Europejska są na kursie kolizyjnym. Tym razem nie chodzi jednak o ceny abonamentu czy ofertę, a o pieniądze, które platformy mają obowiązkowo inwestować w lokalne produkcje. Sprawa może wydawać się odległa, ale jej skutki mogą odczuć wszyscy widzowie – także w Polsce.

Netflix na kursie kolizyjnym z Unią Europejską

Pierwszy ważny ruch zapadł w Belgii. Belgijski Trybunał Konstytucyjny odrzucił skargę Netflixa na przepisy wprowadzone przez Federacja Walonia-Bruksela. Regulacje zakładają, że platformy – w tym Disney+ – muszą zwiększyć inwestycje w lokalne treści z 2,2% do 9,5% swoich przychodów w regionie do 2027 roku.

W praktyce oznacza to obowiązkowe „oddawanie” części zarobków lokalnej branży filmowej. Netflix uważa jednak, że w przypadku niewielkich rynków takie wymagania są przesadzone i mogą naruszać zasady wspólnego rynku UE. Firma argumentuje też, że skala inwestycji nie zawsze idzie w parze z realnymi możliwościami produkcyjnymi danego regionu.

Sprawa nie kończy się na decyzji belgijskiego sądu. Część kwestii została skierowana do Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który ma doprecyzować, jak stosować przepisy w praktyce. Podstawą całego konfliktu jest dyrektywa określająca zasady funkcjonowania usług medialnych — zarówno tradycyjnej telewizji, jak i serwisów wideo, zobowiązująca platformy do wspierania europejskich produkcji.

Dla widzów może to oznaczać więcej lokalnych filmów i seriali w bibliotekach, ale też możliwe zmiany w strategii platform. Jeśli regulacje będą coraz bardziej restrykcyjne, giganci pokroju Netflixa mogą inaczej podchodzić do mniejszych rynków. To sprawia, że ten pozornie techniczny spór może w przyszłości realnie wpłynąć na ofertę streamingu w Europie.

Źródło:https://variety.com/2026/film/global/netflix-loses-appeal-eu-rules-funding-local-productions-1236701438/

Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.




