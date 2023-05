Netflix grozi usuwaniem filmów i seriali ze swojej biblioteki. Wszystko przez nowe prawo

Brytyjscy subskrybenci mogą stracić dostęp do wielu produkcji.

Netflix ostro zareagował na nowe prawo w Wielkiej Brytanii, które swoimi regulacjami będzie obowiązywać już nie tylko kanały telewizyjne, ale również platformy streamingowe. Brytyjski rząd chce, aby regulator mediów Office of Communications (Ofcom) rozpoczął nadzorowanie serwisów streamingowych w identyczny sposób, jak tradycyjnych nadawców, co oznacza, że za rozpowszechnianie szkodliwych treści, takie firmy jak Netflix, Amazon Prime Video, czy Disney+ może czekać kara grzywny w wysokości do 250 tysięcy funtów (310 tysięcy dolarów).

Netflix nie zgadza się z egzekwowaniem nowego brytyjskiego prawa

Netflix w oświadczeniu przesłanym do Komisji Kultury, Mediów i Sportu brytyjskiego parlamentu, nazwał plany wprowadzenia zasad „należytej bezstronności” przez platformy „mglistymi” i potencjalnie „uciążliwymi” do wyegzekwowania przez usługi. Serwis zapowiedział, że może zostać zmuszony do prewencyjnego usunięcia filmów i seriali ze swojej biblioteki, aby uniknąć naruszenia nowych przepisów.

Ustawa medialna wprowadza nowy obowiązek na platformy streamingowe, które musiałyby zachować bezstronność w kontekście aktualnych wydarzeń, ze szczególnym wskazaniem na „aktualną politykę publiczną” oraz kwestie „kontrowersyjności politycznych lub branżowych”. Netflix nie zgadza się jednak na taką „cenzurę” i powiedział, że nowe prawo wymagałoby od firmy ciągłego przeglądania swojego gigantycznego katalogu treści. Platforma zapewnia, że „regularnie usuwa tytuły” ze swojej biblioteki, niezależnie od tego, kiedy dany serial lub film miał premierę.