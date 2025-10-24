Netflix bierze się za bestsellerową powieść graficzną. "Niemożliwe do zrealizowania" dzieło otrzyma serial

To może być mocna propozycja dla fanów horrorów.

Netflix zamówił pełny sezon serialu opartego na mrocznym komiksie Black Hole autorstwa Charlesa Burnsa. Produkcja powstanie we współpracy ze studiem New Regency, a za adaptację i reżyserię odpowiada Jane Schoenbrun, twórczyni docenionego przez krytyków filmu I Saw the TV Glow z 2024 roku. Black Hole – Netflix zekranizuje popularny komiks Nowy projekt przeniesie na mały ekran niepokojący świat amerykańskich nastolatków lat 70., w którym dojrzewanie staje się dosłownym koszmarem. Akcja rozgrywa się w pozornie idyllicznym miasteczku Roosevelt, gdzie krąży legenda o tajemniczym wirusie nazywanym „robakiem”. Zgodnie z miejską plotką, każdy kto zbyt wcześnie zdecyduje się na inicjację seksualną, zostaje zainfekowany i przemienia się w potwora, fizycznie i psychicznie.

„To tylko absurdalna bajka, w którą nikt nie wierzy… dopóki nie staje się rzeczywistością” – mówi w opisie postać Chris, licealistka, która po jednej nierozważnej nocy odkrywa, że została zakażona. Zmuszona do życia na marginesie społeczeństwa, trafia do lasu, gdzie ukrywają się inni zainfekowani. Tam jednak pojawia się nowy, przerażający wróg, seryjny morderca polujący na wyrzutków. Adaptacja Black Hole była przez lata uznawana za „niemożliwą do sfilmowania”. Wcześniejsze próby podejmowali między innymi David Fincher i Rick Famuyiwa, jednak żaden z projektów nie doszedł do skutku. Netflix po raz pierwszy przeniesie tę historię w formie serialu, co ma pozwolić na wierniejsze odwzorowanie wielowarstwowego oryginału.

Charles Burns, autor komiksu, dołączy do ekipy producentów wykonawczych, a za projekt odpowiadają także Plan B Entertainment i New Regency, studia znane z takich produkcji jak Bohemian Rhapsody, Zjawa czy Zniewolony. Black Hole to opowieść o dorastaniu, samotności i strachu przed odmiennością. Zawsze fascynowało mnie, jak Burns potrafił połączyć horror cielesny z emocjonalną szczerością. Chcemy oddać temu hołd i pokazać, że potwory nie zawsze kryją się w ciele, ale często w ludzkiej naturze - podkreśla Jane Schoenbrun. Projekt znajduje się na wczesnym etapie produkcji. Data premiery nie jest jeszcze znana.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.