Zaloguj się lub Zarejestruj

Netflix bierze się za bestsellerową powieść graficzną. "Niemożliwe do zrealizowania" dzieło otrzyma serial

Radosław Krajewski
2025/10/24 10:30
0
0

To może być mocna propozycja dla fanów horrorów.

Netflix zamówił pełny sezon serialu opartego na mrocznym komiksie Black Hole autorstwa Charlesa Burnsa. Produkcja powstanie we współpracy ze studiem New Regency, a za adaptację i reżyserię odpowiada Jane Schoenbrun, twórczyni docenionego przez krytyków filmu I Saw the TV Glow z 2024 roku.

Black Hole
Black Hole

Black Hole – Netflix zekranizuje popularny komiks

Nowy projekt przeniesie na mały ekran niepokojący świat amerykańskich nastolatków lat 70., w którym dojrzewanie staje się dosłownym koszmarem. Akcja rozgrywa się w pozornie idyllicznym miasteczku Roosevelt, gdzie krąży legenda o tajemniczym wirusie nazywanym „robakiem”. Zgodnie z miejską plotką, każdy kto zbyt wcześnie zdecyduje się na inicjację seksualną, zostaje zainfekowany i przemienia się w potwora, fizycznie i psychicznie.

„To tylko absurdalna bajka, w którą nikt nie wierzy… dopóki nie staje się rzeczywistością” – mówi w opisie postać Chris, licealistka, która po jednej nierozważnej nocy odkrywa, że została zakażona. Zmuszona do życia na marginesie społeczeństwa, trafia do lasu, gdzie ukrywają się inni zainfekowani. Tam jednak pojawia się nowy, przerażający wróg, seryjny morderca polujący na wyrzutków.

Adaptacja Black Hole była przez lata uznawana za „niemożliwą do sfilmowania”. Wcześniejsze próby podejmowali między innymi David Fincher i Rick Famuyiwa, jednak żaden z projektów nie doszedł do skutku. Netflix po raz pierwszy przeniesie tę historię w formie serialu, co ma pozwolić na wierniejsze odwzorowanie wielowarstwowego oryginału.

GramTV przedstawia:

Charles Burns, autor komiksu, dołączy do ekipy producentów wykonawczych, a za projekt odpowiadają także Plan B Entertainment i New Regency, studia znane z takich produkcji jak Bohemian Rhapsody, Zjawa czy Zniewolony.

Black Hole to opowieść o dorastaniu, samotności i strachu przed odmiennością. Zawsze fascynowało mnie, jak Burns potrafił połączyć horror cielesny z emocjonalną szczerością. Chcemy oddać temu hołd i pokazać, że potwory nie zawsze kryją się w ciele, ale często w ludzkiej naturze - podkreśla Jane Schoenbrun.

Projekt znajduje się na wczesnym etapie produkcji. Data premiery nie jest jeszcze znana.

Źródło:https://variety.com/2025/tv/news/netflix-black-hole-series-charles-burns-new-regency-1236559732/

Tagi:

Popkultura
serial
Netflix
komiks
streaming
ekranizacja
Jane Schoenbrun
Black Hole
Charles Burns
Radosław Krajewski

Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.


Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112