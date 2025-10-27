Netflix będzie miał nowy hit na miarę Squid Game? Zwiastun serialu, który wypełni lukę po koreańskiej produkcji

Pod koniec XIX wieku, w okresie Meiji, 292 wojowników, wśród których jest Shujiro Saga (Junichi Okada), zbiera się nocą w świątyni Tenryuji w Kioto. Przybyli tam zwabieni możliwością wygrania olbrzymich pieniędzy. Każdy otrzymuje drewnianą tabliczkę i dołącza do brutalnej rozgrywki, w trakcie której trzeba odebrać tabliczki pozostałym, a na koniec dostać się do Tokio, by odebrać nagrodę. Świątynię przepełnia żądza mordu. Na dany sygnał wojownicy rzucają się do krwawej walki o przetrwanie – czytamy w opisie serialu.

Japoński oddział Netflixa przygotował widowisko, jakiego jeszcze nie było. Bitwa samurajów to epicka opowieść rozgrywająca się po upadku samurajów w roku 1878. Kiedy tradycyjna kasta wojowników traci przywileje i znika z życia społecznego, blisko trzystu byłych samurajów zostaje wciągniętych w krwawą rywalizację o olbrzymi majątek i możliwość odzyskania utraconego znaczenia. Teraz serial będący połączeniem Squid Game i Szoguna otrzymał pełny zwiastun, który prezentuje widzom krwawą rozgrywkę, toczącą się między japońskimi wojownikami.

Główną rolę zagrał Okada Junichi, który tym razem nie tylko występuje przed kamerą. Aktor odpowiada także za produkcję oraz choreografię walk.

To było niesamowicie trudne. Aktor powinien myśleć o sobie. Producent musi patrzeć na budżet i logistykę. To dwie różne rzeczy. Ale gdy przeczytałem scenariusz wiedziałem od razu że to jest właśnie to.

Okada wciela się w zabójcę o imieniu Shujiro Saga. Bohater decyduje się stanąć do brutalnego turnieju Kodoku żeby ocalić rodzinę. Już pierwsza sekwencja osadzona w świątyni Tenryu ji w Kioto pokazuje skalę przedsięwzięcia. Przez całą noc 292 uczestników walczy ze sobą bez komputerowych trików.

Każda osoba na polu bitwy była aktorem lub członkiem ekipy kaskaderskiej. Kręciliśmy nocami przez wiele dni. To było wyczerpujące ale niezapomniane.

Serial powstał na podstawie nagrodzonej powieści Imamury Shogo. Reżyserem jest Fujii Michihito z którym Okada pracował już wcześniej. Twórca stawia na realizm emocjonalny i siłę historii zakorzenionej w japońskiej kulturze.

Wierzyliśmy że jeśli nasycimy tę opowieść naszym duchem i estetyką dotrzemy do widzów na całym świecie.

Chociaż projekt pojawia się w czasie rosnącej popularności azjatyckich superprodukcji Fujii i Okada podkreślają jego niezależność: