Neowiz po raz kolejny poprawia swój hit. Lies of P doczekało się kolejnej aktualizacji

Poprawiono balans walki, błędy i zmieniono dostęp do dodatku Overture.

Lies of P otrzymało nową aktualizację oznaczoną numerem 1.9.0.0. Patch wprowadza zmiany w poziomie trudności, naprawia liczne błędy oraz zmienia moment, w którym można rozpocząć rozszerzenie Overture. NEOWIZ opublikowało również pełną listę zmian.

Lies of P – nowy dostęp do Overture i zmiany w balansie

Po aktualizacji DLC Lies of P: Overture można uruchomić już od 5. rozdziału, w lokacji Path of the Pilgrim. Twórcy zaznaczają, że warto uważnie czytać komunikaty pojawiające się na ekranie.