Neon White zmierza na PlayStation 4 i PlayStation 5. Premiera już wkrótce

Mamy dobrą informację dla użytkowników konsol PlayStation 4 i PlayStation 5. Już wkrótce będziecie mogli zagrać w Neon White, docenioną i zaskakującą pod wieloma względami produkcję. Twórcy z Angel Matrix oraz ekipa wydawnicza z Annapurna Interactive poinformowali, że ich gra na sprzętach Sony pojawi się już 13 grudnia. Poniżej znajdziecie trailer przygotowany specjalnie na tę okazję.

Neon White zadebiutuje na PlayStation 4 i PlayStation 5 już 13 grudnia.

Neon White to produkcja, którą docenili gracze i krytycy z całego świata. Wyłącznie na Steam tytuł zebrał ponad 7 tys. recenzji, a miażdżąca większość, bo aż 98% to pozytywne opinie. Chyba nie muszę Was przekonywać do tego, że naprawdę warto zainteresować się tą grą. Dodam tylko, że podczas nadciągającego The Game Awards 2022 Neon White zawalczy o statuetki w 3 kategoriach: najlepsza gra indie, najlepsza gra akcji i najlepszy debiut indie.



„Neon White to ukazywana z perspektywy pierwszej osoby, błyskawiczna gra akcji o zabijaniu demonów w Niebiosach. Grasz jako White – zabójca wyrwany z otchłani Piekła, który otrzymał możliwość pozostania w Niebiosach. Zabójcy, z którymi rywalizujesz, wydają się być znajomi... Czyżby zdarzyło Ci się spotkać ich wcześniej?” – czytamy w opisie gry na Steam.



Neon White to dynamiczna gra akcji, która skutecznie przetestuje Waszą zwinność, refleks i spostrzegawczość. Chcąc zmierzyć się z tym tytułem, szykujcie się na emocjonujące wyzwania i mechaniki, które niejednokrotnie Was zaskoczą. Produkcja autorstwa Angel Matrix to idealna propozycja dla osób, które lubią nieszablonową rozgrywkę.