Neon Apex: Beyond the Limit z premierą w maju. Futurystyczne wyścigi w stylu anime

Twórcy Formula Retro Racing wracają z nową grą wyścigową – Neon Apex: Beyond the Limit, której premiera nastąpi już w połowie maja.

Studio Repixel8 oraz wydawca Numskull Games ogłosili, że ich najnowszy tytuł trafi na PlayStation 5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch oraz PC już w przyszłym tygodniu. Poza wersją cyfrową, przygotowano również fizyczne wydania gry Neon Apex: Beyond the Limit na PlayStation 5 i Switcha.

Neon Apex: Beyond the limit z premierą w połowie maja

Neon Apex: Beyond the Limit to futurystyczna gra wyścigowa w stylu arcade, z wyraźnie inspirowaną anime, cel-shadingową oprawą graficzną. Gracze będą mogli ścigać się zarówno samochodami, jak i motocyklami oraz hoverbike'ami. Pojazdy da się ulepszać dzięki nagrodom zdobywanym w trybie kariery.