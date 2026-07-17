NEO wraca na scenę CS2. Polska legenda poprowadzi słynną duńską organizację

Teraz powraca jako szkoleniowiec Astralis, które swego czasu dominowało całą scenę CS-a, o czym NEO wspominał w swoim oświadczeniu:

Astralis od dłuższego czasu utrzymuje się na szczycie Counter-Strike'a, a ta marka wciąż jest legendarna. Przejście na model międzynarodowy nie ułatwiło zadania stojącego przed tą grupą i to jest dokładnie to, co czyni je interesującym, zwłaszcza po obiecujących wynikach, jakie już pokazali. Posiadanie u boku doświadczonego performance coacha również było częścią tej decyzji – kogoś, kto pomoże mi rozwijać się nie tylko jako zespół, ale także jako samemu trenerowi.

Profesjonalni gracze Counter-Strike'a spędzają ze sobą tyle samo czasu, co ludzie mieszkający pod jednym dachem, dlatego atmosfera musi sprawiać, że ten czas będzie przyjemny dla każdego. Nie ma substytutu dla etyki pracy, więc zadaniem trenera jest zapełnianie każdej luki, jaką widzi, aby zespół funkcjonował prawidłowo.

Powrót Astralis do czasów świetności nie będzie łatwy, ale dojście do punktu, w którym każdy przeciwnik musi szanować naszą nazwę, będzie dobrym początkiem. Awans do fazy pucharowej za każdym razem, gdy jedziemy na turniej, byłby świetnym wynikiem.