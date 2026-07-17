NEO wraca na scenę CS2. Polska legenda poprowadzi słynną duńską organizację

Filip “NEO” Kubski po krótkiej przerwie wraca na scenę Counter-Strike’a 2. Polska legenda poprowadzi zespół słynnej duńskiej organizacji.
Plotkowano o tym od dawna, teraz jednak pojawiło się oficjalne potwierdzenie. To NEO stanie za sterami Astralis.
NEO wraca jako trener Astralis
NEO to jedna z największych legend sceny Counter-Strike’a. Jeszcze w czasach wersji 1.6 Polak znajdował się w ścisłej czołówce najlepszych zawodników na globie, podczas gdy w początkowym okresie ery Global Offensive wraz z Virtus.pro sięgnął w Katowicach po mistrzostwo świata. Po odejściu z VP grał też w FaZe Clanie oraz własnej organizacji HONORIS, którą powołał do życia wraz z wieloletnim kolegą z zespołu, Wiktorem “TaZem” Wojtasem. Ostatecznie w 2023 roku Kubski skończył z grą i skupił się na pracy szkoleniowej, obejmując stery we wspomnianym FaZe. Podczas swojej 2,5-letniej kadencji trzykrotnie doprowadził on drużynę do wicemistrzostwa świata w Counter-Strike’u 2. Niemniej w połowie marca 2026 niespodziewanie odszedł.
Teraz powraca jako szkoleniowiec Astralis, które swego czasu dominowało całą scenę CS-a, o czym NEO wspominał w swoim oświadczeniu:
Astralis od dłuższego czasu utrzymuje się na szczycie Counter-Strike'a, a ta marka wciąż jest legendarna. Przejście na model międzynarodowy nie ułatwiło zadania stojącego przed tą grupą i to jest dokładnie to, co czyni je interesującym, zwłaszcza po obiecujących wynikach, jakie już pokazali. Posiadanie u boku doświadczonego performance coacha również było częścią tej decyzji – kogoś, kto pomoże mi rozwijać się nie tylko jako zespół, ale także jako samemu trenerowi.
Profesjonalni gracze Counter-Strike'a spędzają ze sobą tyle samo czasu, co ludzie mieszkający pod jednym dachem, dlatego atmosfera musi sprawiać, że ten czas będzie przyjemny dla każdego. Nie ma substytutu dla etyki pracy, więc zadaniem trenera jest zapełnianie każdej luki, jaką widzi, aby zespół funkcjonował prawidłowo.
Powrót Astralis do czasów świetności nie będzie łatwy, ale dojście do punktu, w którym każdy przeciwnik musi szanować naszą nazwę, będzie dobrym początkiem. Awans do fazy pucharowej za każdym razem, gdy jedziemy na turniej, byłby świetnym wynikiem.
GramTV przedstawia:
Niemniej te czasy to odległa przeszłość. Dziś Astralis, które na początku tego roku porzuciło w pełni duński skład na rzecz składu międzynarodowego, walczy o powrót do czołówki. Pomóc ma w tym właśnie NEO, który będzie mógł liczyć na wsparcie Urszuli “Xirreth” Klimczak. Polka to performance coach i jako taki pracowała m.in. w ENCE oraz Natus Vincere – z ukraińską organizacją wygrała nawet mistrzostwa świata w 2024 roku. Teraz będzie ona częścią sztabu Kubskiego, który na stanowisku trenera AST zastąpi Caspera "ruggah" Duego. Pierwszy sprawdzian już 21 lipca przy okazji online’owego BLAST Bounty, podczas którego toczyć się będzie walka o awans na lanowe finały na Malcie.
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