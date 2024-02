Need for Speed Unbound z 3 nowymi autami. Za jedno z nich trzeba zapłacić 50 zł

Najnowsza odsłona serii Need for Speed doczekała się kolejnej aktualizacji.

W zeszłym tygodniu twórcy Need for Speed Unbound przedstawili plany rozwoju gry na najbliższy rok. Wczoraj natomiast wspomniany tytuł doczekał się aktualizacji Volume 6, która wprowadziła m.in. trzy nowe samochody marki Audi. Jeśli jednak jesteście zainteresowani zdobyciem ich wszystkich, to musicie przygotować się na wydatek w wysokości kilkudziesięciu złotych. Need for Speed Unbound doczekało się kolejnej aktualizacji. Patch wprowadza do gry m.in. 3 nowe samochody Wraz z aktualizacją Volume 6 do Need for Speed Unbound dodano bowiem Audi S5 Sportback (2017) oraz Audi R8 Coupe (2019). Wymienione auta mieliśmy już okazję podziwiać w poprzednich odsłonach, a w najnowszej części serii można je odblokować za darmo w ramach postępów Przepustki do Prędkości. Nowością dla miłośników Need for Speed jest natomiast model Audi RS 6 Avant (2020), do którego dostęp otrzymają wyłącznie posiadacze Przepustki do Prędkości Premium Vol. 6, która – zarówno na PC, jak i konsolach – została wyceniona na 49,90 złotych.

Przepustka do Prędkości Premium Vol. 6 natychmiast zapewnia Ci nowe Audi RS 6 Avant (2020) i daje dostęp do zestawów tuningowych do niego, a także 3 rzadkich, niestandardowych wersji nowych Audi. Zyskasz także możliwość odblokowania Rydella jako grywalnej postaci w trybie wieloosobowym, przedmioty kosmetyczne, nowe opcje efektów wizualnych oraz dźwiękowych i nie tylko – czytamy w opisie przepustki. Oprócz samochodów marki Audi aktualizacja Volume 6 wprowadza do Need for Speed Unbound również dedykowany tryb PvP, który jest dostępny bezpośrednio z poziomu garażu w Lakeshore Online. Deweloperom zależało bowiem, by gracze mieli szybszy dostęp do wyścigów z innymi użytkownikami. Patch wprowadza też nowe tygodniowe playlisty oraz system rang, dzięki któremu gracze będą mogli pochwalić się swoimi umiejętnościami i osiągnięciami.

GramTV przedstawia:

Na koniec przypomnijmy, że Need for Speed Unbound dostępne jest na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Jeśli jesteście ciekawi naszej opinii na temat najnowszej produkcji studia Criterion Games, to zapraszamy Was do lektury: Recenzja Need For Speed Unbound – jazda po bandzie. Wczytywanie ramki mediów.