Need for Speed Unbound żyje! Twórcy ujawniają plany rozwoju na najbliższy rok

Jeżeli obawialiście się, że Electronic Arts porzuci kolejną odsłonę serii Need for Speed to mamy dla Was dobrą wiadomość. Przedstawiciele studia Criterion Games wspólnie ze wspomnianym wydawcą ujawnili wczoraj plany na kolejny rok rozwoju gry Need for Speed Unbound. Wszelkie szczegóły zawarto w oficjalnym poście opublikowanym na stronie internetowej produkcji pod tym adresem.

Need for Speed Unbound – drugi rok wsparcia gry

Jak czytamy w wiadomości, w sumie mamy spodziewać się czterech dużych aktualizacji: