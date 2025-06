Need for Speed Unbound trafiło do usługi Amazon Luna. Ktoś chętny na ściganie w chmurze?

Najnowszy Need for Speed Unbound jest już dostępny dla graczy, którzy nie posiadają konsoli lub komputera.

Gra Need for Speed Unbound trafiła właśnie do katalogu usługi Amazon Luna, co oznacza, że teraz można grać w ten tytuł bez konieczności posiadania mocnego komputera czy konsoli. Wystarczy subskrypcja Luna+ i dostęp do internetu.

Need for Speed Unbound trafia do Amazon Luna

Need for Speed Unbound, stworzony przez studio Criterion, to najnowsza odsłona popularnej serii wyścigowej, oferująca nielegalne wyścigi uliczne, pościgi policyjne, unikalną oprawę graficzną w stylu graffiti i realistyczne otoczenie. Gra pierwotnie ukazała się w 2022 roku na PC, PS5 i Xbox Series X/S. Fani zręcznościowego ścigania, którzy nie mają dostępu do konsoli lub komputera, mogą właśnie oddać się szalonej akcji w NFS Unbound dzięki grze w chmurze.