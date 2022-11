Need for Speed Unbound na obszernej rozgrywce. Zobaczcie gameplay w 4K i 60 FPS

Pierwsi gracze rozpoczęli już swoją przygodę z nową odsłoną serii Need for Speed.

Zgodnie z zapowiedziami już w ten piątek na rynku zadebiutuje Need for Speed Unbound. Przygodę z najnowszą produkcją studia Criterion Games już dziś rozpocząć mogą natomiast gracze, którzy zdecydowali się na zakup wersji Palace Edition. Jednocześnie spadło embargo na publikację materiałów prezentujących wspomniany tytułu. Dlatego też na kilka dni przed oficjalnym debiutem możemy sprawdzić, jak tegoroczna odsłona Need for Speed prezentuje się w akcji.

Materiały z Need for Speed Unbound już w sieci

Na dole wiadomości znajdziecie obszerny gameplay z Need for Speed Unbound w wersji na PlayStation 5. Wideo dostępne jest w rozdzielczości 4K oraz 60 klatkach na sekundę. Całość pozwala zobaczyć początek przygody w Lakeshore i przyjrzeć się m.in. kreatorowi postaci, kilku wyścigom czy też scenkom przerywnikom z udziałem kreskówkowych postaci. Jeśli wciąż nie jesteście pewni, czy warto sięgnąć po nową produkcję studia Criterion Games, to być może wspomniany materiał pomoże Wam podjąć odpowiednią decyzję.