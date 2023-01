Nowa aktualizacja gry Need for Speed Unbound. To dopiero początek atrakcji

Przychodzimy z dobrymi wieściami dla fanów gry Need for Speed Unbound. Wczoraj na łamach oficjalnej strony internetowej produkcji deweloperzy opublikowali nowy wpis, w którym poinformowali o udostępnieniu nowej (aczkolwiek niewielkiej) aktualizacji z numerem 1.1.4.

Aktualizacja 1.1.4 do gry NFS Unbound

Czytamy, iż jest to łatka skupiająca się na poprawie stabilności i trafiła już na wszystkie platformy sprzętowe, na których dostępna jest gra Need for Speed: Unbound. Oprócz standardowych poprawek w balansie i eliminacji pomniejszych błędów twórcy sporządzili pełną listę zmian, jakie wprowadził do gry patch 1.1.4:

Volkswagen Golf GTI (1976) – zbalansowano pojazd tak, aby zmniejszyć jego przyspieszenie na wysokich biegach.

Volkswagen Golf GTI (1976) – naprawiono problem, który powodował, że opcje skrzyni biegów nie wpływały na jego prędkość maksymalną, tak jak tego oczekiwano.

Koenigsegg Regera – zmniejszono maksymalne przyspieszenie samochodu i poprawiono jego zdolność do pokonywania zakrętów.

Poprawiono jakość VoIP (Voice over Internet Protocol) na konsoli PS5.

Dodano komunikat ostrzegawczy, kiedy gra nie zapisuje się poprawnie, w celu ograniczenia możliwości utraty postępów.

Dodano komunikat ostrzegawczy, kiedy gra wykryje konfigurację poniżej minimalnej specyfikacji (wersja na komputery osobiste/PC).

Liczne poprawki stabilności mające na celu zmniejszenie prawdopodobieństwa wystąpienia awarii gry.

NFS Unbound otrzyma nową darmową zawartość

Przy okazji udostępnienia aktualizacji 1.1.4 zespół odpowiedzialny za grę ciężko pracuje nad wprowadzeniem do produkcji nowej – i, co ważniejsze, darmowej – zawartości. Na ten moment nie wiemy jednak zbyt wiele oprócz tego, że pierwsze szczegóły na ten temat poznamy w marcu.