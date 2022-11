Need for Speed Unbound bez opóźnień. Nowa odsłona serii osiągnęła złoty status

Deweloperzy ze studia Criterion Games mają dobre wieści dla miłośników marki Need for Speed.

Wczoraj gra Need for Speed Unbound otrzymała nieco dłuższy gameplay, który pozwolił przyjrzeć się klasycznemu wyścigowi o nazwie Speed Race. Okazuje się jednak, że nie jest to jedyna dobra wiadomość, jaką przygotowali deweloperzy ze studia Criterion Games. Twórcy poinformowali bowiem, że nadchodząca odsłona serii Need for Speed osiągnęła tzw. złoty status.

Prace nad Need for Speed Unbound zostały zakończone

Deweloperzy mogą obecnie skupić się na przygotowaniu premierowej aktualizacji, której zadaniem będzie wyeliminowanie różnego rodzaju pomniejszych błędów oraz poprawa stabilności produkcji. Gracze, którzy czekają na Need for Speed Unbound, mogą natomiast w spokoju odliczać dni do premiery bez obaw o ewentualne opóźnienia.