Need for Speed Unbound z pierwszym dłuższym gameplayem. Twórcy prezentują klasyczny wyścig

Wreszcie doczekaliśmy się prezentacji dłuższego fragmentu rozgrywki z Need for Speed Unbound.

Do premiery Need for Speed Unbound pozostało już mniej niż dwa tygodnie. Po serii krótszych fragmentów rozgrywki, tym razem Electronic Arts zaprezentowało nieco dłuży gameplay. Na trwającym ponad trzy minuty materiale możemy zobaczyć, jak prezentuje się klasyczny wyścig zwany Speed Race.

Need for Speed Unbound – pierwszy dłuższy gameplay z gry

Poniższy film prezentuje wyścig samochodem Mercedes 190 E, podczas którego zadaniem gracza jest przejeżdżanie przez kolejne bramki, aż do samej mety, ścigając się z innymi uczestnikami. Na gameplayu możemy zobaczyć, jak prezentują się komiksowe efekty graficzne, które są mocno krytykowane przez niektórych graczy. Criterion Games już wcześniej potwierdziło, że będzie można je wyłączyć.