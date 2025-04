Nawet Vin Diesel nie zna daty premiery Szybkich i wściekłych 11? Aktor zaapelował do Universal Pictures

Już za chwilę miną dwa lata od premiery Szybkich i wściekłych 10, a wciąż nie otrzymaliśmy żadnych informacji dotyczących nadchodzącej jedenastej odsłony serii. W ubiegłym roku reżyser Louis Leterrier przyznał, że potrzebują więcej czasu i film nie trafi do kin nie wcześniej niż w 2026 roku. Ale Universal Pictures wciąż nie wyznaczyło konkretnej daty premiery, co jest niepokojącym sygnałem, że źle się dzieje z tym projektem. Zniecierpliwiony całą sytuacją jest również Vin Diesel, który na swoim profilu na Instagramie zaapelował do wytwórni.

Szybcy i wściekli 11 – kiedy premiera filmu?

Gwiazda serii wezwała Universal Pictures do ujawnienia daty premiery Szybkich i wściekłych 11. Wyznał, że „najlepsi fani na świecie” na to zasługują.