Nawet reżyser Elden Ring nie wie, dlaczego produkcja odniosła tak duży sukces

Szczerze mówiąc, nie analizowałem tego za bardzo. To prawda, że sprzedaż [Elden Ring – dop. red.] była wyższa niż w przypadku naszych poprzednich gier, ale nie mam pojęcia, jaki był tego powód. Więc nawet gdybym chciał powtórzyć ten sukces, nie byłbym w stanie – wyjaśnia reżyser.

Miyazaki podkreślił także, że nadal zamierza „tworzyć gry w taki sam sposób jak wcześniej”, nie pozwalając na to, by Elden Ring wpłynął na proces produkcyjny kolejnych tytułów. Reżyser zaznacza, że „dogłębne analizowanie” sukcesu najnowszego dzieła From Software i „świadome” próby powtórzenia go w przypadku kolejnych produkcji byłoby „złym pomysłem”.



Na koniec przypomnijmy, że Elden Ring dostępne jest na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series X/S. Jeśli jesteście ciekawi naszej opinii na temat najnowszej produkcji studia From Software, to zapraszamy Was do lektury: Elden Ring - recenzja. Opus magnum From Software.