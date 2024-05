Armored Core 6: Fires of Rubicon hitem, który przekroczył oczekiwania

Pod koniec października ubiegłego roku poznaliśmy wyniki sprzedaży Armored Core 6: Fires of Rubicon. Wówczas podana została liczba „około” 2,8 miliona sprzedanych kopii, co miało stanowić najlepszy wynik jeśli chodzi o tę serię. Tymczasem zgodnie z podanym przez firmę Kadokawa (właściciela From Software) informacjami, gra cieszyła się naprawdę dużym zainteresowaniem w 2024 roku fiskalnym.