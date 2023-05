Nawet producent Final Fantasy gra w The Legend Of Zelda Tears Of The Kingdom

Yoshida jest zapracowanym człowiekiem, a w tej chwili odbywa trasę prasową promującą Final Fantasy XVI. To oczywiście pozostawia mu niewiele czasu wolnego, ale jak widać nie pozwala, żeby jego napięty harmonogram stanął mu na przeszkodzie poznawania świata nowej Zeldy.

Wystarczyło, żeby pokazał się ze Switchem, żeby fani bez problemu rozszyfrowali, jaka gra pochłania go obecnie najbardziej. Yoshida pokazał swojego Switcha przed kamerą i wtedy nie było już żadnych wątpliwości.

