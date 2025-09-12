Intergalactic może stać się serią. Naughty Dog wstrzymuje się jednak z planami na przyszłość

Neil Druckmann zdradza, że przyszłość The Last of Us i Uncharted wciąż stoi pod znakiem zapytania.

Podczas rozmowy z Variety reżyser Neil Druckmann zdradził, że Intergalactic może stać się nową serią, jeśli tylko odniesie sukces. Twórcy z Naughty Dog nie planują jednak przyszłości z dużym wyprzedzeniem – wolą skupić się na projektach, które najbardziej ich ekscytują. Intergalactic – nowe IP jest priorytetem Naughty Dog Druckmann przyznał, że po zakończeniu The Last of Us Part 2 studio długo zastanawiało się, czy od razu nie przejść do trzeciej odsłony serii. Rozważano także powrót do marek takich jak Uncharted czy Jak and Daxter. Ostatecznie zespół wybrał nowy projekt science fiction, nad którym rozmawiał od dłuższego czasu.

„Robimy najlepsze gry, kiedy naprawdę nas to ekscytuje i czujemy pasję do tego, co tworzymy” – powiedział Druckmann. Dodał, że jeśli Intergalactic odniesie sukces, gracze prawdopodobnie zobaczą je ponownie, choć nie ma pewności, że ewentualna kontynuacja będzie kolejnym tytułem studia. Naughty Dog ma bowiem kilka innych pomysłów, które chciałoby zrealizować.

Reżyser przypomniał, że ma w głowie pomysł na The Last of Us Part 3, ale nie pełną historię. W marcu w rozmowie z Variety przyznał, że Part 2 może być zakończeniem całej serii. Teraz podkreśla, że decyzje o kolejnych projektach zapadają dopiero po ukończeniu bieżącej gry, a zespół nie boi się sięgnąć po zupełnie nowe pomysły. Intergalactic nie ma jeszcze daty premiery, ale zmierza na PS5 i ma być najbardziej ambitnym projektem Naughty Dog do tej pory.