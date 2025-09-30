Zaloguj się lub Zarejestruj

Następna gra za darmo na Steam. Prezent na dobre zakończenie miesiąca

Radosław Krajewski
2025/09/30 10:20
0
0

Jeszcze we wrześniu użytkownicy platformy Valve mogą zdobyć kolejną grę całkowicie za darmo.

Kończy się wrzesień, więc Steam postanowił na dobre zakończenie miesiąca zrobić niespodziankę swoim użytkownikom i udostępnił jeszcze jedną darmową grę. Tym razem w ramach prezentu można odebrać niezależną produkcję Snake Eyes Dungeon od studia Tetabester. Tytuł zadebiutował pod koniec 2017 roku i łączy w sobie gatunki strategiczne z grą roguelike. Poniżej znajdziecie wszystkie szczegóły odebrania gry.

Steam
Steam

Wejdź do lochu, zgub się i rzuć kośćmi przeciwko potworom!

Snake Eyes Dungeon to gra, w której stawiasz wszystko na jedną kartę w starciu z niebezpiecznymi potworami, takimi jak duchy, wilkołaki czy nawet sam potwór Frankensteina!

Czy zdołasz uciec z lochu z wystarczającą ilością łupów, aby kupić ulepszenia na kolejną przygodę?

Czy uda ci się pokonać wszystkie misje?

W grze znajdziesz:

  • Sześć różnych potworów, z którymi możesz spróbować szczęścia.
  • Szybkie i lekkie sesje.
  • Inny loch do odkrycia za każdym razem.
  • Siedem różnych ulepszeń, na które wydasz ciężko zarobione monety.
  • Dwanaście sekretnych artefaktów.
  • Sekretnego bossa?

Kolejna darmowa gra na Steam

Aby odebrać darmowe Snake Eyes Dungeon, udajcie się pod ten adres. Wystarczy kliknąć „Dodaj do konta”. Promocja trwa tylko do 3 października do godziny 19:00 czasu polskiego.

Radosław Krajewski

Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.


Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

