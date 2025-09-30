Następna gra za darmo na Steam. Prezent na dobre zakończenie miesiąca

Kończy się wrzesień, więc Steam postanowił na dobre zakończenie miesiąca zrobić niespodziankę swoim użytkownikom i udostępnił jeszcze jedną darmową grę. Tym razem w ramach prezentu można odebrać niezależną produkcję Snake Eyes Dungeon od studia Tetabester. Tytuł zadebiutował pod koniec 2017 roku i łączy w sobie gatunki strategiczne z grą roguelike. Poniżej znajdziecie wszystkie szczegóły odebrania gry.
Wejdź do lochu, zgub się i rzuć kośćmi przeciwko potworom!
Snake Eyes Dungeon to gra, w której stawiasz wszystko na jedną kartę w starciu z niebezpiecznymi potworami, takimi jak duchy, wilkołaki czy nawet sam potwór Frankensteina!
Czy zdołasz uciec z lochu z wystarczającą ilością łupów, aby kupić ulepszenia na kolejną przygodę?
Czy uda ci się pokonać wszystkie misje?
W grze znajdziesz:
- Sześć różnych potworów, z którymi możesz spróbować szczęścia.
- Szybkie i lekkie sesje.
- Inny loch do odkrycia za każdym razem.
- Siedem różnych ulepszeń, na które wydasz ciężko zarobione monety.
- Dwanaście sekretnych artefaktów.
- Sekretnego bossa?
Kolejna darmowa gra na Steam
Aby odebrać darmowe Snake Eyes Dungeon, udajcie się pod ten adres. Wystarczy kliknąć „Dodaj do konta”. Promocja trwa tylko do 3 października do godziny 19:00 czasu polskiego.
