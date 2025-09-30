Następna gra za darmo na Steam. Prezent na dobre zakończenie miesiąca

Kończy się wrzesień, więc Steam postanowił na dobre zakończenie miesiąca zrobić niespodziankę swoim użytkownikom i udostępnił jeszcze jedną darmową grę. Tym razem w ramach prezentu można odebrać niezależną produkcję Snake Eyes Dungeon od studia Tetabester. Tytuł zadebiutował pod koniec 2017 roku i łączy w sobie gatunki strategiczne z grą roguelike. Poniżej znajdziecie wszystkie szczegóły odebrania gry.

Wejdź do lochu, zgub się i rzuć kośćmi przeciwko potworom!

Snake Eyes Dungeon to gra, w której stawiasz wszystko na jedną kartę w starciu z niebezpiecznymi potworami, takimi jak duchy, wilkołaki czy nawet sam potwór Frankensteina!

Czy zdołasz uciec z lochu z wystarczającą ilością łupów, aby kupić ulepszenia na kolejną przygodę?

Czy uda ci się pokonać wszystkie misje?

W grze znajdziesz: