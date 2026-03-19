Następna darmowa gra w Epic Games Store. Sklep rozdaje również bonus w prezencie

W sklepie Epic Games już za chwilę ruszy kolejna darmowa oferta. Tym razem sklep zaoferował tylko jedną grę, ale użytkownicy mogą również w prezencie odebrać bonus do jednej z najpopularniejszych gier free-to-play na rynku. Mowa o specjalnym, rocznicowym pakiecie do gry World of Warships, który zapewnia zupełnie nowy okręt. Nie jesteście graczami tej kultowej produkcji od Wargaming? Nic straconego, gdyż Epic Games Store ma dla Was kolejną grę za darmo, którą tym razem jest Electrician Simulator. Jak sam tytuł wskazuje to symulator elektryka stworzony przez Take IT Studio. Gra została wydana w 2022 roku i zebrała bardzo pozytywne opinie wśród graczy. Oferta ruszy już o godzinie 16:00 czasu polskiego. Poniżej znajdziecie wszystkie szczegóły promocji.

W grze Electrician Simulator wcielisz się w rolę elektryka. Naucz się tajników zawodu i zostań najlepszym fachowcem w mieście!

Montuj gniazdka, wkręcaj żarówki, naprawiaj popsute urządzenia, wtyczki, żyrandole i układaj przewody. W poszukiwaniu niezbędnych części korzystaj ze sklepu internetowego. Przekonaj się, jak wygląda praca elektryka!

Poznawaj swoich klientów i rozwiązuj ich problemy. Dzięki realistycznej fabule poczujesz się jak prawdziwy elektryk! Pamiętaj, aby przed spotkaniem z klientem zaopatrzyć się w niezbędny sprzęt i sprawdzić wszystko dwa razy. Tutaj nie ma miejsca na błędy!

Majsterkuj w swoim garażu! Zamiast standardowych zleceń naprawiaj również uszkodzone sprzęty elektryczne nadesłane przez klientów. Rozbieraj urządzenia, wymieniaj części i odnajduj sposób na naprawę uszkodzonego sprzętu!