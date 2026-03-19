Następna darmowa gra w Epic Games Store. Sklep rozdaje również bonus w prezencie

W sklepie Epic Games już za chwilę ruszy kolejna darmowa oferta. Tym razem sklep zaoferował tylko jedną grę, ale użytkownicy mogą również w prezencie odebrać bonus do jednej z najpopularniejszych gier free-to-play na rynku. Mowa o specjalnym, rocznicowym pakiecie do gry World of Warships, który zapewnia zupełnie nowy okręt. Nie jesteście graczami tej kultowej produkcji od Wargaming? Nic straconego, gdyż Epic Games Store ma dla Was kolejną grę za darmo, którą tym razem jest Electrician Simulator. Jak sam tytuł wskazuje to symulator elektryka stworzony przez Take IT Studio. Gra została wydana w 2022 roku i zebrała bardzo pozytywne opinie wśród graczy. Oferta ruszy już o godzinie 16:00 czasu polskiego. Poniżej znajdziecie wszystkie szczegóły promocji.
- Electrician Simulator – za darmo
W grze Electrician Simulator wcielisz się w rolę elektryka. Naucz się tajników zawodu i zostań najlepszym fachowcem w mieście!
Montuj gniazdka, wkręcaj żarówki, naprawiaj popsute urządzenia, wtyczki, żyrandole i układaj przewody. W poszukiwaniu niezbędnych części korzystaj ze sklepu internetowego. Przekonaj się, jak wygląda praca elektryka!
Poznawaj swoich klientów i rozwiązuj ich problemy. Dzięki realistycznej fabule poczujesz się jak prawdziwy elektryk! Pamiętaj, aby przed spotkaniem z klientem zaopatrzyć się w niezbędny sprzęt i sprawdzić wszystko dwa razy. Tutaj nie ma miejsca na błędy!
Majsterkuj w swoim garażu! Zamiast standardowych zleceń naprawiaj również uszkodzone sprzęty elektryczne nadesłane przez klientów. Rozbieraj urządzenia, wymieniaj części i odnajduj sposób na naprawę uszkodzonego sprzętu!
Zdobądź japoński niszczyciel premium i kilka stałych kamuflaży Epic, aby uczcić nasz 5. rok w Epic Games Store.
rocznica naszej gry w Epic Games Store to świetna okazja do świętowania! Rozładuj to dostępne przez ograniczony czas, ekskluzywne DLC w swoim porcie, aby zdobyć skryty, wszechstronny japoński niszczyciel premium Tachibana w parze z pięcioma stałymi kamuflażami Epic.
Ten pakiet zawiera:
- Tachibana | Japoński niszczyciel premium II poziomu z miejscem w porcie
- 5 stałych kamuflaży Epic
Cechy kluczowe:
- Niska wykrywalność pozwala na działanie z ukrycia
- Szybkie przeładowanie wyrzutni torped
- Okręty premium zarabiają więcej kredytów w każdej bitwie i mają zmniejszone koszty obsługi po bitwie. Dla tych okrętów nie jest wymagane przeszkalanie dowódcy. Kamuflaże zmieniają jedynie wygląd okrętu i nie zapewniają żadnych premii ekonomicznych ani bojowych.
Jeszcze więcej darmowych gier w Epic Games Store
Warto przypomnieć, że sklep wciąż rozdaje darmowe gry z poprzedniego tygodnia. Do godziny 16:00 możecie odebrać Cozy Grove oraz strzelankę Isonzo.
