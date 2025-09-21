Następna darmowa gra na Steam. Trzeba się pośpieszyć z odebraniem

Właśnie kończy się jeden z najlepszych tygodni dla graczy. Prawdopodobnie padł jakiś rekord w liczbie darmowych gier, które można było odebrać w kilku ostatnich dniach. Więc na sam finał Steam zaoferował jeszcze jedną grę całkowicie za darmo. Przez najbliższe dni użytkownicy mogą w ramach prezentu odebrać grę Cybarian: The Time Travelling Warrior od studia Ritual Games. Ta niezależna platformówka akcji 2D została wydana w 2018 roku. Poniżej znajdziecie wszystkie szczegóły odebrania gry.

Zdobądź Miecz Wieków, podróżuj w przyszłość i staraj się przeżyć wystarczająco długo, aby móc się tym chwalić! Czerpiąc inspirację z oldschoolowych platformówek, Cybarian: The Time Traveling Warrior to gra typu arcade posiadająca pewne cechy gier typu beat 'em up. Na czterech poziomach gracze muszą przejąć kontrolę nad Cybarianem, wojownikiem, który odkrywa Miecz Wieków i zostaje przeniesiony do cyberpunkowej przyszłości. Funkcje: Pięknie animowana i fachowo wykonana grafika pixel art w stylu retro.

Epickie bitwy z bossami!

Rozwiń swoje umiejętności!

Wybuchowa i wciągająca walka!

Klasyczna platformówka 2D

3 poziomy trudności (łatwy, normalny i trudny)

Kolejna darmowa gra na Steam

Aby odebrać darmowe Cybarian: The Time Travelling Warrior, udajcie się pod ten adres. Wystarczy kliknąć „Dodaj do konta”. Promocja trwa tylko do 23 września do godziny 19:00 czasu polskiego.