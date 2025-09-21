Zaloguj się lub Zarejestruj

Następna darmowa gra na Steam. Trzeba się pośpieszyć z odebraniem

Radosław Krajewski
2025/09/21 09:30
Idealny prezent na weekend.

Właśnie kończy się jeden z najlepszych tygodni dla graczy. Prawdopodobnie padł jakiś rekord w liczbie darmowych gier, które można było odebrać w kilku ostatnich dniach. Więc na sam finał Steam zaoferował jeszcze jedną grę całkowicie za darmo. Przez najbliższe dni użytkownicy mogą w ramach prezentu odebrać grę Cybarian: The Time Travelling Warrior od studia Ritual Games. Ta niezależna platformówka akcji 2D została wydana w 2018 roku. Poniżej znajdziecie wszystkie szczegóły odebrania gry.

Steam
Steam

Zdobądź Miecz Wieków, podróżuj w przyszłość i staraj się przeżyć wystarczająco długo, aby móc się tym chwalić!

Czerpiąc inspirację z oldschoolowych platformówek, Cybarian: The Time Traveling Warrior to gra typu arcade posiadająca pewne cechy gier typu beat 'em up. Na czterech poziomach gracze muszą przejąć kontrolę nad Cybarianem, wojownikiem, który odkrywa Miecz Wieków i zostaje przeniesiony do cyberpunkowej przyszłości.

Funkcje:

  • Pięknie animowana i fachowo wykonana grafika pixel art w stylu retro.
  • Epickie bitwy z bossami!
  • Rozwiń swoje umiejętności!
  • Wybuchowa i wciągająca walka!
  • Klasyczna platformówka 2D
  • 3 poziomy trudności (łatwy, normalny i trudny)

Kolejna darmowa gra na Steam

Aby odebrać darmowe Cybarian: The Time Travelling Warrior, udajcie się pod ten adres. Wystarczy kliknąć „Dodaj do konta”. Promocja trwa tylko do 23 września do godziny 19:00 czasu polskiego.

Radosław Krajewski

Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.


Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

