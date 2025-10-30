Zaloguj się lub Zarejestruj

Następna darmowa gra na Steam. Prezent na sam koniec października

Radosław Krajewski
2025/10/30 09:45
Sklep zaoferował jeszcze jedną grę całkowicie za darmo.

Na Steam pojawiła się kolejna oferta na darmową grę. Sklep zrobił niespodziankę wszystkim fanom przygodówek oraz sympatykom science fiction i udostępnił za darmo grę Space Pilgrim Episode III: Delta Pavonis. Jest to trzeci epizod serii niezależnych gier przygodowych od studia Pilgrim Adventures. Produkcja zadebiutowała na rynku w 2016 roku i na Steam może pochwalić się aż 89% pozytywnych recenzji. Poniżej znajdziecie wszystkie szczegóły, jak odebrać grę.

Steam
Steam

Wciąż wstrząśnięta wydarzeniami, które odmieniły jej życie w poprzednim odcinku, Gail szuka bezpiecznego schronienia u swojego ojca w układzie Delta Pavonis. Jednak szybko odkrywa, że polityka planety Leto potrafi być równie zdradliwa i nieprzewidywalna jak tutejsza pogoda. Co gorsza, jej ojciec zniknął w podejrzanych okolicznościach… Czy Gail zdoła go odnaleźć, zanim dopadną ją jej wrogowie?

W trzecim odcinku serii gracze będą mogli odwiedzić największe i najbardziej zróżnicowane lokacje, jakie dotąd pojawiły się w grze. Kapitan Gail Pilgrim i jej towarzysze przemierzą ten nowy świat – od kosmicznego portu, przez rozległe miasto, aż po zdradliwe oceany planety Leto.

Czeka na ciebie 3–5 godzin rozgrywki w rozszerzonym odcinku sagi Space Pilgrim – czytamy w opisie gry.

Kolejna darmowa gra PC na Steam

Jeżeli jesteście zainteresowani odebraniem Space Pilgrim Episode III: Delta Pavonis za darmo, to udajcie się pod ten adres i kliknijcie w „Dodaj do konta”. Gra automatycznie doda się do Waszej biblioteki na Steam. Oferta ważna jest tylko do 1 listopada do godziny 18:00.

