Następna darmowa gra na Steam. Lepiej odebrać prezent od razu

Radosław Krajewski
2025/09/24 20:15
Oferta trwa tylko przez kilka najbliższych dni.

Ubiegły tydzień był niezwykle bogaty dla graczy pecetowych, którzy mogli za darmo odebrać kilka gier. Obecny nie jest aż tak obfity, ale już jutro użytkownicy Epic Games Store będą mogli odebrać dwie kolejne gry, a jeszcze dzisiaj Steam zaoferował darmowy prezent dla graczy. Przez kilka najbliższych dni klienci platformy Valve mogą przypisać do swojego konta grę The Deed. To platformówka z elementami RPG, która zadebiutowała na rynku niemal rok temu. Z okazji okrągłej rocznicy studio Pilgrim Adventures zdecydowało się rozdać swoją grę całkowicie za darmo. Poniżej znajdziecie wszystkie szczegóły odebrania gry.

Steam
Steam

Mroczna i przewrotna odsłona tradycyjnej historii kryminalnej. The Deed to gra przygodowa z elementami RPG, opowiadająca o tym, jak zbrodniarz próbuje uniknąć kary.

Arran Bruce, prawowity dziedzic posiadłości Dunshiel House, powraca do rodzinnego domu, gdy dowiaduje się, że jego brutalny ojciec postanowił wydziedziczyć go na rzecz sadystycznej i obłąkanej młodszej siostry. W przypływie gniewu i chciwości Arran decyduje się usunąć siostrę z drogi, aby odzyskać należne mu dziedzictwo. Czy uda mu się uniknąć odpowiedzialności za tak haniebny czyn? – czytamy w opisie gry.

Kolejna darmowa gra na Steam

Aby odebrać darmowe The Deed, udajcie się pod ten adres. Wystarczy kliknąć „Dodaj do konta”. Promocja trwa tylko do 27 września do godziny 19:00 czasu polskiego.

GramTV przedstawia:

