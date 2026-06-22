NASCAR 26 otrzyma cross-play, nowy tor i wcześniejszą premierę. Na okładce mistrz Kyle Larson

Twórcy oficjalnie zaprezentowali NASCAR 26, ujawniając pierwsze szczegóły dotyczące tegorocznej odsłony serii wyścigowej. Na okładce gry znajdzie się aktualny mistrz serii NASCAR Cup Series, Kyle Larson, a premiera została zaplanowana na wrzesień 2026 roku, czyli o miesiąc wcześniej niż miało to miejsce w przypadku poprzedniej części.

NASCAR 26 oficjalnie zapowiedziane

Jedną z najważniejszych nowości będzie pełna obsługa międzyplatformowego trybu wieloosobowego. Oznacza to, że gracze korzystający z PC, PlayStation 5 i Xbox Series X/S będą mogli rywalizować ze sobą w tych samych wyścigach online. W ubiegłorocznym NASCAR 25 pojawiła się możliwość tworzenia własnych lobby oraz organizowania wyścigów dla 40 kierowców, jednak pozostałe elementy sieciowej rozgrywki były stosunkowo skromne na tle innych współczesnych gier wyścigowych. Wprowadzenie cross-playu ma być więc jednym z największych kroków naprzód dla serii.