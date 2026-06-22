NASCAR 26 otrzyma cross-play, nowy tor i wcześniejszą premierę. Na okładce mistrz Kyle Larson

Twórcy oficjalnie zaprezentowali NASCAR 26, ujawniając pierwsze szczegóły dotyczące tegorocznej odsłony serii wyścigowej. Na okładce gry znajdzie się aktualny mistrz serii NASCAR Cup Series, Kyle Larson, a premiera została zaplanowana na wrzesień 2026 roku, czyli o miesiąc wcześniej niż miało to miejsce w przypadku poprzedniej części.
NASCAR 26 oficjalnie zapowiedziane
Jedną z najważniejszych nowości będzie pełna obsługa międzyplatformowego trybu wieloosobowego. Oznacza to, że gracze korzystający z PC, PlayStation 5 i Xbox Series X/S będą mogli rywalizować ze sobą w tych samych wyścigach online. W ubiegłorocznym NASCAR 25 pojawiła się możliwość tworzenia własnych lobby oraz organizowania wyścigów dla 40 kierowców, jednak pozostałe elementy sieciowej rozgrywki były stosunkowo skromne na tle innych współczesnych gier wyścigowych. Wprowadzenie cross-playu ma być więc jednym z największych kroków naprzód dla serii.
Potwierdzono również obecność nowego toru Qualcomm Circuit at Naval Base Coronado. Uliczny obiekt, który zadebiutuje w najwyższej klasie wyścigów stock carów, został już wcześniej odtworzony przez studio iRacing na potrzeby komputerowego symulatora. Co istotne, tor nie będzie płatnym dodatkiem DLC. Twórcy potwierdzili, że Qualcomm Circuit at Naval Base Coronado znajdzie się w podstawowej wersji gry i będzie dostępny dla wszystkich graczy od dnia premiery.
GramTV przedstawia:
Na ten moment nie ujawniono wielu innych szczegółów dotyczących rozgrywki. Wiadomo jednak, że do gry powrócą efektowne burnouty, czyli widowiskowe palenie gumy po zakończonym wyścigu. Funkcja ta była obecna w starszych odsłonach serii NASCAR Heat, tworzonych jeszcze przed przejęciem marki przez studio iRacing. Samo istnienie NASCAR 26 zostało potwierdzone już wcześniej podczas jednego z podcastów iRacing. Twórcy informowali wówczas, że projekt jest na zaawansowanym etapie produkcji, co sugerowało rychłe ujawnienie pierwszych konkretów.
Premiera NASCAR 26 odbędzie się we wrześniu 2026 roku na PC, PlayStation 5 oraz Xbox Series X/S. Dokładna data debiutu nie została jeszcze ogłoszona, ale twórcy zapowiadają, że kolejne informacje na temat gry i jej funkcji zostaną ujawnione w nadchodzących tygodniach.
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