Chluba amerykańskiego motorsportu powraca. NASCAR 26 na zaawansowanym etapie rozwoju

Wcześniej tylko to podejrzewano, ale teraz to już pewne. NASCAR 26 nadchodzi.
To znaczy, byłoby zaskoczeniem, gdyby ten tytuł się nie ukazał. Niemniej potwierdzenie ze strony deweloperów zawsze cieszy.
NASCAR 26 oficjalnie nadchodzi
Obecnie prawa do tworzenia gier z serii NASCAR posiada iRacing, które wypuściło jeden tytuł. Mowa tutaj o wydanym pod koniec ubiegłego roku NASCAR 25, które z jednej strony było wyraźnie lepsze niż ostatnie gry spod szyldu National Association for Stock Car Auto Racing, ale jednocześnie zebrało raczej umiarkowane oceny. Mimo to amerykański deweloper nie poddaje się. Zamiast tego rozpoczął już prace nad NASCAR 26. Zanosiło się na to już od kwietnia, gdy dyrektor wykonawczy iRacing, Dale Earnhardt Junior, przyznał, iż kompletowana jest ścieżka dźwiękowa do kolejnej produkcji. Nadal jednak nie było to jednoznaczne z tym, że mowa konkretnie o edycji 2026. Dopiero teraz możemy mieć w tej materii pewność.
Dał ją nam wiceprezes ds. marketingu i komunikacji w iRacing, Kevin Bobbitt, który gościł w podcaście iRacing Downshift:
Kolejna wersja NASCAR 25, która – jak możecie się domyślić – będzie zatytułowana NASCAR 26, jest już na zaawansowanym etapie rozwoju i myślę, że w bardzo niedalekiej przyszłości zobaczycie pewne wiadomości na ten temat. W kwestii nadchodzących informacji powiemy #wkrotce, ale nie mogę zdradzić nic więcej. Jestem tym podekscytowany, pracujemy nad kilkoma fajnymi rzeczami.
GramTV przedstawia:
Gry będące przedstawicielami marki NASCAR ukazują się już od lat 80. W tym czasie franczyza wielokrotnie przechodziła z rąk do rąk, zaliczając w efekcie swoje wzloty i upadki. Produkcje tego typu na swoi koncie mają m.in. Sierra Entertainment, Electronic Arts czy też Hasbro Interactive. Jak zostało wspomniane, obecnie prawa do tworzenia tego typu tytułów ma iRacing, które w 2023 roku przejęło je od Motorsport Games.
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