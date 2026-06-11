Chluba amerykańskiego motorsportu powraca. NASCAR 26 na zaawansowanym etapie rozwoju

To znaczy, byłoby zaskoczeniem, gdyby ten tytuł się nie ukazał. Niemniej potwierdzenie ze strony deweloperów zawsze cieszy.

NASCAR 26 oficjalnie nadchodzi

Obecnie prawa do tworzenia gier z serii NASCAR posiada iRacing, które wypuściło jeden tytuł. Mowa tutaj o wydanym pod koniec ubiegłego roku NASCAR 25, które z jednej strony było wyraźnie lepsze niż ostatnie gry spod szyldu National Association for Stock Car Auto Racing, ale jednocześnie zebrało raczej umiarkowane oceny. Mimo to amerykański deweloper nie poddaje się. Zamiast tego rozpoczął już prace nad NASCAR 26. Zanosiło się na to już od kwietnia, gdy dyrektor wykonawczy iRacing, Dale Earnhardt Junior, przyznał, iż kompletowana jest ścieżka dźwiękowa do kolejnej produkcji. Nadal jednak nie było to jednoznaczne z tym, że mowa konkretnie o edycji 2026. Dopiero teraz możemy mieć w tej materii pewność.