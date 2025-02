NASCAR 25 z rozbudowanym trybem kariery. Potwierdzono premierę na PC

NASCAR to może nie jest najpopularniejsza dyscyplina motorsportowa w naszym kraju, ale mimo to ma swoich entuzjastów, a Ci mogą spodziewać się ciekawej zawartości w nadchodzącej produkcji. NASCAR 25 tworzony jest przez studio Monster Games pod nadzorem iRacing i właśnie prace nad grą zbliżają się do końca. Najnowsze informacje ujawniają, jak będzie przebiegać rozwój zawodnika w tym tytule.

Twórcy ujawniają nowe informacje na temat NASCAR 25

W trybie kariery gracz rozpocznie swoją przygodę w ARCA Menards Series, stopniowo awansując do Craftsman Truck Series, Xfinity Series i w końcu do prestiżowej Cup Series. Twórcy zapowiadają, że progresja będzie widoczna nie tylko na torze, ale również w zmianach otoczenia, w tym garażu gracza. Początkowo będzie to skromne zaplecze przypominające stację benzynową, ale w miarę sukcesów można będzie przejść do profesjonalnego warsztatu.