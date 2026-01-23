Naruto powraca w swoim oryginalnym wydaniu. Szczegóły nowego anime

Już na początku roku fani Naruto otrzymali wiadomość, na którą czekali od dłuższego czasu. Prawie dziewięć lat po emisji finałowego odcinka Naruto: Shippuuden kultowy ninja powróci w nowym anime. Projekt zapowiedziano jeszcze w 2022 roku, a rok później potwierdzono, że produkcja zadebiutuje z okazji 20-lecia anime. Nowy serial będzie liczyć cztery specjalne epizody, które mają ponownie opowiedzieć jedna z wcześniejszych przygód Naruto Uzumakiego oraz Drużyny 7 w odświeżonej oprawie wizualnej.

Naruto – specjalne odcinki anime wciąż powstają

Projekt początkowo planowano na 2023 rok, jednak z powodu problemów produkcyjnych został przesunięty. Długie miesiące ciszy ze strony Studio Pierrot oraz redakcji Shōnen Jump sprawiły, że część fanów zaczęła obawiać się cichego anulowania całego przedsięwzięcia. Teraz jednak pojawił się sygnał, że nowe anime Naruto wciąż jest w produkcji i to z zupełnie niespodziewanego źródła.