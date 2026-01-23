Zaloguj się lub Zarejestruj

Naruto powraca w swoim oryginalnym wydaniu. Szczegóły nowego anime

Radosław Krajewski
2026/01/23 10:20
Zapowiedziany już kilka lat temu projekt jednak zostanie zrealizowany.

Już na początku roku fani Naruto otrzymali wiadomość, na którą czekali od dłuższego czasu. Prawie dziewięć lat po emisji finałowego odcinka Naruto: Shippuuden kultowy ninja powróci w nowym anime. Projekt zapowiedziano jeszcze w 2022 roku, a rok później potwierdzono, że produkcja zadebiutuje z okazji 20-lecia anime. Nowy serial będzie liczyć cztery specjalne epizody, które mają ponownie opowiedzieć jedna z wcześniejszych przygód Naruto Uzumakiego oraz Drużyny 7 w odświeżonej oprawie wizualnej.

Naruto – specjalne odcinki anime wciąż powstają

Projekt początkowo planowano na 2023 rok, jednak z powodu problemów produkcyjnych został przesunięty. Długie miesiące ciszy ze strony Studio Pierrot oraz redakcji Shōnen Jump sprawiły, że część fanów zaczęła obawiać się cichego anulowania całego przedsięwzięcia. Teraz jednak pojawił się sygnał, że nowe anime Naruto wciąż jest w produkcji i to z zupełnie niespodziewanego źródła.

Informacja wypłynęła za sprawą oficjalnego komunikatu opublikowanego na stronie rządowej chińskiego powiatu Lijin. W materiale promującym rozwój lokalnych gałęzi przemysłu ujawniono, że studio Huahan Dongying Animation pracuje przy zadaniach animacyjnych związanych z Naruto oraz One Piece. Choć wpis nie zdradza szczegółów dotyczących zakresu prac, dla fanów była to pierwsza od dawna konkretna wskazówka, że jubileuszowy projekt Naruto wciąż żyje.

Warto zaznaczyć, że japońskie studia coraz częściej zlecają część produkcji firmom z Chin. Nie potwierdzono też jednoznacznie, czy wspomniane prace dotyczą serialu anime, a nie na przykład gry. Mimo to wielu odbiorców liczy, że chodzi właśnie o cztery specjalne odcinki przygotowywane na rocznicę serii.

Powrót Drużyny 7 w nowej animacji to nie jedyna nierozwiązana kwestia w uniwersum. W produkcji pozostaje również drugi sezon Boruto, choć na jego temat od dłuższego czasu nie pojawiły się żadne oficjalne informacje. Sytuację komplikuje fakt, że Studio Pierrot jest obecnie mocno zaangażowane w kolejne sezony Black Clover oraz Bleach: Thousand Year Blood War.

Źródło:https://screenrant.com/new-naruto-anime-production-update-china-studio-outsourcing-future/

