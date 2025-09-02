Naoki Yoshida apeluje do graczy, aby przestali wysyłać obraźliwe wiadomości twórcom Final Fantasy 14

Naoki Yoshida interweniował w obronie twórców gry Final Fantasy, którzy są nękani obraźliwymi wiadomościami.

Podczas panelu na PAX West 2025 producent i reżyser Final Fantasy 14, Naoki Yoshida, zwrócił się do społeczności gry z ważnym apelem. Poprosił graczy, aby powstrzymali się od wysyłania twórcom obraźliwych i niekonstruktywnych komentarzy, które mogą poważnie demotywować deweloperów.

Yoshida apeluje do graczy o zdrowy rozsądek

Naoki Yoshida podkreślił, że zarówno gracze, jak i twórcy są częścią jednej społeczności, zjednoczonej miłością do tej samej gry: