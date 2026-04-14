Nakręcił science fiction, którego nikt nie rozumie. A jednak, kultowy reżyser ma pomysł na powrót

Twórca Donnie Darko wraca po 17 latach? Richard Kelly zapowiada nowy film.
To jeden z najbardziej oryginalnych twórców XXI wieku, który nagle zniknął z Hollywood. Richard Kelly, autor takich filmów jak Donnie Darko, The Box. Pułapka czy Koniec świata, może jednak wkrótce powrócić z nowym projektem.
Twórca Donnie Darko szykuje kolejny projekt
Reżyser od lat pracuje nad kolejnymi scenariuszami, ale żaden z nich nie doczekał się realizacji. Ostatni jego film trafił do kin w 2009 roku i od tego czasu Kelly pozostaje poza głównym obiegiem Hollywood, co dla wielu fanów było sporym zaskoczeniem. Jego twórczość do dziś wyróżnia się na tle innych produkcji. Filmy Kelly’ego słyną z zagadkowej struktury, nielinearnej narracji i psychodelicznego klimatu, który na długo zapada w pamięć. Szczególnie Donnie Darko uznawany jest dziś za dzieło kultowe i najlepszy przykład jego stylu.
Teraz pojawiła się jednak nadzieja na powrót. W niedawnym wywiadzie reżyser przyznał, że pracuje nad wieloma projektami i jeden z nich może w końcu doczekać się realizacji.
Boję się nawet mówić o nowych projektach, bo miałem już zbyt wiele falstartów i przeszkód, które zatrzymywały produkcję. Ale mam nadzieję, że jeden z nich ruszy bardzo szybko. Nie chcę jednak zdradzać szczegółów – jestem na tym punkcie zbyt przesądny.
GramTV przedstawia:
Kelly zdradził też, że przez lata napisał ogromną liczbę scenariuszy – na tyle dużą, że materiału starczyłoby mu do końca kariery. Problemem pozostaje jednak znalezienie finansowania i miejsca w branży, która dziś rzadziej stawia na tak nietypowe, autorskie wizje. Warto przy tym zaznaczyć, że w ciągu ponad dwóch dekad kariery reżyser zrealizował zaledwie trzy filmy, co tylko podkreśla, jak trudną drogę miał w Hollywood. Mimo to jego styl i pomysły wciąż budzą zainteresowanie fanów.
Na razie szczegóły nowego projektu pozostają tajemnicą. Jeśli jednak Kelly faktycznie wróci za kamerę, może to być jedno z ciekawszych wydarzeń dla fanów ambitnego science fiction i kina z pogranicza snu oraz rzeczywistości.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!