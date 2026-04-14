Nakręcił science fiction, którego nikt nie rozumie. A jednak, kultowy reżyser ma pomysł na powrót

To jeden z najbardziej oryginalnych twórców XXI wieku, który nagle zniknął z Hollywood. Richard Kelly, autor takich filmów jak Donnie Darko, The Box. Pułapka czy Koniec świata, może jednak wkrótce powrócić z nowym projektem.

Twórca Donnie Darko szykuje kolejny projekt

Reżyser od lat pracuje nad kolejnymi scenariuszami, ale żaden z nich nie doczekał się realizacji. Ostatni jego film trafił do kin w 2009 roku i od tego czasu Kelly pozostaje poza głównym obiegiem Hollywood, co dla wielu fanów było sporym zaskoczeniem. Jego twórczość do dziś wyróżnia się na tle innych produkcji. Filmy Kelly’ego słyną z zagadkowej struktury, nielinearnej narracji i psychodelicznego klimatu, który na długo zapada w pamięć. Szczególnie Donnie Darko uznawany jest dziś za dzieło kultowe i najlepszy przykład jego stylu.