Nakręcił niejedno arcydzieło science fiction. Teraz chwali i poleca inny wielki hit gatunku

Legendarny reżyser otwarcie chwali twórczość Denisa Villeneuve’a i jego Diunę, nazywając ją jedną z najlepszych w historii gatunku.
Steven Spielberg, jeden z najwybitniejszych twórców kina science fiction, nie przestaje śledzić współczesnych produkcji, mimo że sam pracuje nad nowym widowiskiem Dzień objawienia. W najnowszym wywiadzie dla Empire Magazine legendarny reżyser podzielił się swoimi wrażeniami na temat innych twórców – i nie szczędził pochwał.
Steven Spielberg zachwycony Diuną 2
Szczególnie dużo ciepłych słów padło pod adresem Denisa Villeneuve’a i jego filmów z serii Diuna. Spielberg przyznał, że obie części należą do jego ulubionych produkcji science fiction w ogóle, a druga odsłona zrobiła na nim wyjątkowe wrażenie. Reżyser nie ma wątpliwości, że Diuna: Część druga to najlepszy film w dorobku Villeneuve’a. Jak powiedział:
Ostatnio uwielbiam filmy z serii Diuna. To jedne z moich ulubionych filmów science fiction nie tylko ostatnich lat, ale w ogóle. Szczególnie druga część. Myślę, że to najlepszy film, jaki Denis kiedykolwiek zrobił. Nie mogę się doczekać trzeciej części. Jestem jego wielkim fanem.
To nie pierwszy raz, gdy Spielberg zachwyca się tym widowiskiem. Już wcześniej określał je jako jedno z najbardziej błyskotliwych dzieł science fiction, jakie kiedykolwiek widział, zwracając uwagę m.in. na spektakularne sceny, obsadę i realizację. Co ciekawe, Villeneuve nie jest jedynym twórcą, który przyciągnął uwagę legendy kina. Spielberg docenił także film Zniknięcia w reżyserii Zacha Creggera. Produkcja zrobiła na nim ogromne wrażenie.
Steven Spielberg to autor takich widowisk jak Bliskie spotkania trzeciego stopnia, E.T., Wojna światów, Player One, Park Jurajski. Gatunek science fiction jest mu szczególnie bliski. Latem tego roku zaprezentuje kolejny film, który dołoży do kolekcji kina SF swego autorstwa. Mowa oczywiście o Dniu objawienia, który bazuje na ulubionej tematyce twórcy – kontaktu z UFO.
