Największy niezrealizowany film Star Trek nadal musi powstać. To odświeżyłoby tę serię science fiction

Paramount Pictures po połączeniu ze Skydance Media przygotowuje nowy plan na realizację filmów, które zadebiutują w kolejnych latach, a jednym z jego filarów ma być powrót Star Treka na wielki ekran. Choć od premiery Star Trek: W nieznane minęło już niemal dekada, wciąż nie powstała kontynuacja przygód załogi USS Enterprise. Teraz, gdy studio ponownie ustawia swoje priorytety, coraz częściej wraca temat najbardziej niezwykłego projektu w historii serii, czyli filmu, który miał wyreżyserować Quentin Tarantino.

Star Trek – projekt Quentina Tarantino to najciekawszy niezrealizowany film z serii

W ostatnich latach marka Star Trek rozwija się poprzez seriale na platformach streamingowych. Po finansowym rozczarowaniu trzeciej części z 2016 roku i braku decyzji dotyczących kolejnego filmu, fani od dawna czekają na konkretne informacje o kolejnym kinowym filmie. Nowe kierownictwo studia ma jednak świadomość, że to właśnie film może na nowo rozpalić zainteresowanie marką, i szuka pomysłu, który wyróżniłby Star Trek na tle innych popularnych serii.