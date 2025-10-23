Największy niezrealizowany film Star Trek nadal musi powstać. To odświeżyłoby tę serię science fiction

Paramount Pictures po połączeniu ze Skydance Media przygotowuje nowy plan na realizację filmów, które zadebiutują w kolejnych latach, a jednym z jego filarów ma być powrót Star Treka na wielki ekran. Choć od premiery Star Trek: W nieznane minęło już niemal dekada, wciąż nie powstała kontynuacja przygód załogi USS Enterprise. Teraz, gdy studio ponownie ustawia swoje priorytety, coraz częściej wraca temat najbardziej niezwykłego projektu w historii serii, czyli filmu, który miał wyreżyserować Quentin Tarantino.
Star Trek – projekt Quentina Tarantino to najciekawszy niezrealizowany film z serii
W ostatnich latach marka Star Trek rozwija się poprzez seriale na platformach streamingowych. Po finansowym rozczarowaniu trzeciej części z 2016 roku i braku decyzji dotyczących kolejnego filmu, fani od dawna czekają na konkretne informacje o kolejnym kinowym filmie. Nowe kierownictwo studia ma jednak świadomość, że to właśnie film może na nowo rozpalić zainteresowanie marką, i szuka pomysłu, który wyróżniłby Star Trek na tle innych popularnych serii.
Najciekawszym z dotychczasowych projektów pozostaje pomysł Tarantino. Kilka lat temu reżyser Pulp Fiction wspólnie ze scenarzystą Markiem L. Smithem opracował koncepcję filmu inspirowanego odcinkiem „A Piece of the Action” klasycznego Star Treka. Historia miała przenieść załogę Enterprise na planetę stylizowaną na gangsterskie lata 20., gdzie obowiązują własne zasady i brutalna hierarchia przestępczego świata. Film miał łączyć konwencję science fiction z kinem noir, a całość cechowałaby odwaga i czarny humor typowy dla Tarantino.
Choć reżyser wielokrotnie podkreślał, że nie chce, by jego ostatnim dziełem była odsłona dużej franczyzy, wiele wskazuje na to, że jego scenariusz wciąż istnieje i mógłby zostać wykorzystany przez innego twórcę. Taki film nie tylko odświeżyłby Star Treka, ale też pozwoliłby serii eksperymentować z różnymi gatunkami. W jednym filmie mógłby dominować klimat gangsterski, a w kolejnych western lub dramat wojenny.
Paramount oficjalnie nie ogłosił jeszcze żadnego nowego projektu kinowego, ale wewnętrzne źródła sugerują, że studio jest zdeterminowane, by powrót Star Treka był czymś wyjątkowym. Jeśli istnieje pomysł, który może połączyć klasykę z nowoczesnością i zaskoczyć nawet tych, którzy dawno stracili zainteresowanie serią, to właśnie ten od Tarantino.
