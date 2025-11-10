Zaloguj się lub Zarejestruj

Największy hit Netflixa ma powrócić. Na KPop Demon Hunters 2 trzeba będzie jednak poczekać

Patrycja Pietrowska
2025/11/10 16:00
0
0

Fani będą musieli uzbroić się w cierpliwość.

Animowany film KPop Demon Hunters stał się globalną sensacją i jednym z najbardziej rozpoznawalnych tytułów ostatnich lat. Produkcja pobiła historyczne rekordy oglądalności na platformie Netflix. Dane potwierdzają, że tytuł jest najpopularniejszym filmem Netfliksa wszech czasów.

KPop Demon Hunters doczeka się sequela. Premiera dopiero w 2029 roku

Film, którego akcja skupia się na grupie o nazwie Huntrix, utrzymał się w czołowej dziesiątce platformy przez piętnaście tygodni z rzędu, co jest rekordowym osiągnięciem. Po 91 dniach od debiutu liczba wyświetleń osiągnęła imponujące 325,1 miliona. Do tej pory film przekroczył barierę 400 milionów wyświetleń.

W świetle tak ogromnego sukcesu nie dziwi fakt, że sequel ma być już rzekomo w przygotowaniu. Według doniesień serwisu Bloomberg, nad kontynuacją mają pracować Netflix i Sony. Netflix ma podobno zachować prawa do premiery na swojej platformie streamingowej, która ma wyprzedzić potencjalny debiut kinowy.

Niestety, dla fanów wiadomość o kontynuacji wiąże się z koniecznością uzbrojenia się w cierpliwość. KPop Demon Hunters 2 ma rzekomo trafić na ekrany dopiero w 2029 roku.

Źródło:https://www.gamesradar.com/entertainment/animation-movies/kpop-demon-hunters-2-is-reportedly-happening-but-well-be-waiting-years-for-it/

Patrycja Pietrowska

​Redaktorka Gram.pl. Szczególnie lubi symulatory, survivale, gry strategiczne i ekonomiczne. Poza wirtualnym światem kolekcjonuje płyty z muzyką.

