Największy hit Netflixa ma powrócić. Na KPop Demon Hunters 2 trzeba będzie jednak poczekać

Animowany film KPop Demon Hunters stał się globalną sensacją i jednym z najbardziej rozpoznawalnych tytułów ostatnich lat. Produkcja pobiła historyczne rekordy oglądalności na platformie Netflix. Dane potwierdzają, że tytuł jest najpopularniejszym filmem Netfliksa wszech czasów.

KPop Demon Hunters doczeka się sequela. Premiera dopiero w 2029 roku

Film, którego akcja skupia się na grupie o nazwie Huntrix, utrzymał się w czołowej dziesiątce platformy przez piętnaście tygodni z rzędu, co jest rekordowym osiągnięciem. Po 91 dniach od debiutu liczba wyświetleń osiągnęła imponujące 325,1 miliona. Do tej pory film przekroczył barierę 400 milionów wyświetleń.