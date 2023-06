Największa tajemnica z Blade Runnera wreszcie wyjaśniona przez Harrisona Forda

Wersja reżyserska pierwszej części Łowcy androidów zawierała sceny, które sugerowały, że główny bohater nie jest człowiekiem. Taka też teza stała się najpopularniejsza wśród widzów. Teraz potwierdził to Harrison Ford, który podał ciekawy powód, dlaczego przez tyle lat ukrywał tę tajemnicę.

Aktor przyznał, że między nim a Ridleyem Scottem doszło do sporu w czasie premiery reżyserskiej wersji Łowcy androidów. Twórca filmu od początku chciał, aby publiczność myślała, że Deckard jest replikantem, ale Ford wolał, aby widzowie mogli „nawiązać emocjonalną więź” z ludzkim bohaterem.

To był główny obszar sporu między mną a Ridleyem w tamtym czasie. Myślałem, że widzowie zasługują na jednego człowieka na ekranie, z którym mogliby nawiązać emocjonalną więź. Myślałem, że zdobyłem zgodę Ridleya na to, ale tak naprawdę miał co do tego małe zastrzeżenia.