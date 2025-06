Największa promocja w historii na Mortal Shell. Soulslike dostępny z 4,95 zł

Na Steamie wystartowała nowa Oferta Dnia, a w jej ramach doceniany soulslike Mortal Shell dostępny jest w rekordowo niskiej cenie. Podstawowa wersja gry kosztuje jedynie 4,95 zł, a za edycję Digital Deluxe trzeba zapłacić około 12,54 zł.

Mortal Shell – oferta w sklepie Steam

Mortal Shell to gra akcji inspirowana serią Dark Souls, która wyróżnia się mechaniką „powłok” – gracz może wcielać się w ciała poległych wojowników, zyskując dostęp do unikalnych stylów walki. Produkcja zadebiutowała w 2020 roku, a na Steamie może pochwalić się ponad 80% pozytywnych recenzji. Wersja Digital Deluxe zawiera nie tylko podstawową grę, ale również dodatek The Virtuous Cycle, który wprowadza nowy tryb roguelike. Obie edycje działają na Steam Decku. Promocja potrwa do 22 czerwca, do godziny 19:00.