Największa premiera Dragon Balla w 2026 roku została poważnie opóźniona

Wydawnictwo Shueisha ogłosiła, że zapowiadany zestaw 42 tomów mangi Dragon Ball z podwójnymi okładkami nie trafi do sprzedaży zgodnie z pierwotnym planem, czyli 4 lutego przyszłego roku. Nowa data premiery została wyznaczona na 3 kwietnia 2026 roku. Dragon Ball – zestaw 42 tomów oryginalnej mangi zalicza opóźnienie Decyzja została podjęta w związku z ogromnym zainteresowaniem zestawem mang. Redakcje magazynów V Jump i Saikyo Jump poinformowały, że liczba zamówień przekroczyła najśmielsze oczekiwania wydawcy, co wymusiło przesunięcie premiery.

Chcemy, aby każdy, kto złożył zamówienie, otrzymał swój egzemplarz na czas. To dla nas priorytet - przekazano w oficjalnym komunikacie Shueishy. Wczytywanie ramki mediów. Limitowany box set zawiera wszystkie 42 tomy oryginalnej mangi Dragon Ball. Każdy z nich zostanie zaprezentowany w unikalnej formie: klasyczna okładka Akiry Toriyamy znajdzie się z przodu, a alternatywna wersja przygotowana przez współczesnych artystów z tyłu. Ten projekt był częścią trzyletniej inicjatywy Dragon Ball Super Gallery, która zakończyła się w 2024 roku. Dla wielu kolekcjonerów to nie tylko wyjątkowe wydanie, ale również hołd złożony twórcy jednej z najbardziej wpływowych serii mangowych w historii. To symboliczny sposób, by oddać cześć Akirze Toriyamie i pokazać, jak wielki wpływ miał na kolejne pokolenia twórców - podkreślają przedstawiciele redakcji.

Choć przesunięcie terminu wzbudziło rozczarowanie wśród fanów, opóźnienie wynika z konkretnego powodu. Wydawca zapowiada, że dostosuje produkcję do popytu, by sprostać oczekiwaniom społeczności i każdy chętny mógł kupić swój zestaw. W tle wciąż pojawiają się doniesienia o przyszłości marki. Według zapowiedzi Akio Iyoku nowy projekt anime jest już w przygotowaniu. Po zakończeniu Dragon Ball Daima widzowie na całym świecie wyraźnie dali znać, że nie zamierzają żegnać się z tą sagą.

