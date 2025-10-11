Zaloguj się lub Zarejestruj

Największa premiera Dragon Balla w 2026 roku została poważnie opóźniona

Radosław Krajewski
2025/10/11 19:00
0
0

Fani nie będą zadowoleni.

Wydawnictwo Shueisha ogłosiła, że zapowiadany zestaw 42 tomów mangi Dragon Ball z podwójnymi okładkami nie trafi do sprzedaży zgodnie z pierwotnym planem, czyli 4 lutego przyszłego roku. Nowa data premiery została wyznaczona na 3 kwietnia 2026 roku.

Dragon Ball
Dragon Ball

Dragon Ball – zestaw 42 tomów oryginalnej mangi zalicza opóźnienie

Decyzja została podjęta w związku z ogromnym zainteresowaniem zestawem mang. Redakcje magazynów V Jump i Saikyo Jump poinformowały, że liczba zamówień przekroczyła najśmielsze oczekiwania wydawcy, co wymusiło przesunięcie premiery.

Chcemy, aby każdy, kto złożył zamówienie, otrzymał swój egzemplarz na czas. To dla nas priorytet - przekazano w oficjalnym komunikacie Shueishy.

Wczytywanie ramki mediów.

Limitowany box set zawiera wszystkie 42 tomy oryginalnej mangi Dragon Ball. Każdy z nich zostanie zaprezentowany w unikalnej formie: klasyczna okładka Akiry Toriyamy znajdzie się z przodu, a alternatywna wersja przygotowana przez współczesnych artystów z tyłu. Ten projekt był częścią trzyletniej inicjatywy Dragon Ball Super Gallery, która zakończyła się w 2024 roku. Dla wielu kolekcjonerów to nie tylko wyjątkowe wydanie, ale również hołd złożony twórcy jednej z najbardziej wpływowych serii mangowych w historii.

To symboliczny sposób, by oddać cześć Akirze Toriyamie i pokazać, jak wielki wpływ miał na kolejne pokolenia twórców - podkreślają przedstawiciele redakcji.

GramTV przedstawia:

Choć przesunięcie terminu wzbudziło rozczarowanie wśród fanów, opóźnienie wynika z konkretnego powodu. Wydawca zapowiada, że dostosuje produkcję do popytu, by sprostać oczekiwaniom społeczności i każdy chętny mógł kupić swój zestaw.

W tle wciąż pojawiają się doniesienia o przyszłości marki. Według zapowiedzi Akio Iyoku nowy projekt anime jest już w przygotowaniu. Po zakończeniu Dragon Ball Daima widzowie na całym świecie wyraźnie dali znać, że nie zamierzają żegnać się z tą sagą.

Źródło:https://screenrant.com/dragon-ball-complete-manga-release-delayed/

Tagi:

Popkultura
data premiery
opóźnienie
Dragon Ball
manga
Akira Toriyama
Shueisha
Radosław Krajewski

Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.


Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112