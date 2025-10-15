Największa porażka z Gwiezdnych wojen to najdroższy film w historii? Disney wydał fortunę na jedną produkcję

Niektórzy reżyserzy nakręciliby całą trylogię, mając do dyspozycji taki budżet.

Po latach spekulacji ujawniono rzeczywisty koszt produkcji filmu Gwiezdne wojny: Skywalker. Odrodzenie. Według danych podanych przez magazyn Forbes całkowity budżet dziewiątego epizodu sagi wyniósł aż 593 miliony dolarów. To czyni go trzecim najdroższym filmem w historii kina, tuż za Przebudzeniem Mocy i Jurassic World: Dominion. Gwiezdne wojny: Skywalker. Odrodzenie – budżet filmu wyniósł prawie 600 mln dolarów Wcześniejsze szacunki wskazywały na kwotę około 415 milionów dolarów. Rzeczywisty koszt okazał się więc znacznie wyższy i obejmował nie tylko samą produkcję, lecz także poprawki na planie, dokrętki oraz szeroko zakrojone działania logistyczne. Co ciekawe, mimo gigantycznego budżetu film ostatecznie zamknął się w ramach wyznaczonych przez studio. Disney otrzymał również ponad 100 milionów dolarów zwrotów podatkowych i ulg produkcyjnych.

Dla porównania Gwiezdne wojny: Przebudzenie mocy z 2015 roku kosztował aż 603 mln dolarów. Numerem jeden wśród najdroższych filmów w historii pozostaje Jurassic World Dominion z 605,7 mln dolarów. Historia powstawania ostatniego rozdziału sagi Skywalkerów była wyjątkowo burzliwa. Pierwotnie film miał nosić tytuł Duel of the Fates i być wyreżyserowany przez Colina Trevorrowa. Po jego odejściu projekt przejął J. J. Abrams, który powrócił, by domknąć trylogię rozpoczętą cztery lata wcześniej. Zmiany na stanowisku reżysera, rozbudowane efekty specjalne oraz dodatkowe zdjęcia znacznie podniosły koszty przedsięwzięcia.

Sam Trevorrow przez długi czas dystansował się od świata Gwiezdnych wojen. Dopiero w tym roku publicznie przyznał, że ponownie sięgnął po produkcje z uniwersum. Razem z synem zdecydowaliśmy, że tego lata obejrzymy całe Andor. Muszę być szczery, przez długi czas trudno mi było emocjonalnie zaangażować się w cokolwiek związanego z Gwiezdnymi wojnami. Ale zespół odpowiedzialny za Andor sprawił, że znowu poczułem więź z tym światem. Pomimo astronomicznych kosztów Skywalker. Odrodzenie przyniósł Disneyowi duże zyski, osiągając globalny wynik ponad miliarda dolarów. Nie zmienia to jednak faktu, że produkcja była jedną z najbardziej wymagających finansowo w historii sagi. W międzyczasie Lucasfilm koncentruje się na kolejnych projektach. Na duży ekran trafi film The Mandalorian and Grogu, w którym Pedro Pascal ponownie wcieli się w Dina Djarina, a u jego boku pojawi się Baby Yoda. Pierwszy zwiastun zaprezentowany we wrześniu ujawnił m.in. Jeremia Allena White’a jako Rottę Hutta i zapowiedział nową, ryzykowną misję głównych bohaterów.

