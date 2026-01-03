Największa modyfikacja do Fallouta 4 nie wzbudziła zainteresowania Todda Howarda

W lipcu 2024 roku, po wielu latach prac został wydany Fallout: London, czyli mod do gry Fallout 4, który od razu zyskał miano jednego z najbardziej ambitnych i oczekiwanych projektów fanowskich w historii serii. Ogromna skala i rozmach Fallout: London sprawiły, że projekt zdobył kultową pozycję wśród fanów na całym świecie. Fallout: London nie interesuje Todda Howarda Jedną z osób, która mogłaby być szczególnie zainteresowana tym projektem, jest Todd Howard, szef Bethesda Game Studios. W niedawnym wywiadzie Howard przyznał, że nie grał w Fallout: London i w zasadzie nigdy nie śledził tego moda, który wielu uważa za największy i najbardziej przełomowy mod do Fallout 4.

Według doniesień, powód pozornego braku zainteresowania Howarda może być związany z kwestiami prawnymi. Modyfikacje gier zawsze poruszają się w szarej strefie dotyczącej własności intelektualnej, a publiczne pochwały Howarda mogłyby sprowokować społeczność do uznania moda za kanon serii lub podobnych spekulacji. Podczas wywiadu, zorganizowanego przy okazji premiery drugiego sezonu Fallout, Howard skomentował temat w typowy dla siebie sposób: Tylko niektóre filmy, które widziałem w sieci; nie grałem w niego. Tylko trochę. Mogę powiedzieć, że przyglądamy się wielu modom i kiedy widzisz takie całkowite konwersje… chcę tylko podkreślić, jak trudne to jest. Sam fakt, że wyszło, bo większość takich projektów nigdy nie wychodzi… wydaje się, że wielu fanów je uwielbia. Chcę po prostu wszystkim pokazać, jak trudna i jak długa jest to podróż dla dużych zespołów moderskich, aby stworzyć coś takiego.

Nie pomaga też fakt, że Howard jest zapewne tak zajęty, że rzadko znajduje czas na granie w jakiekolwiek gry Fallout, modowane czy nie. Fallout: London pokazuje, co jest możliwe, gdy zespół kilkudziesięciu osób wkłada czas, pieniądze i serce w pasjonujący projekt. Mod przekształca Fallouta 4 w zupełnie nowy, niemal inny świat, co czyni go jednym z największych fanowskich projektów w branży gier. Twórcy moda, zespół Team FOLON, wykonali tak dobrą pracę, że jeden lub dwóch członków ekipy zostało później zatrudnionych w Bethesda Game Studios. Przy premierze mod był hostowany na platformie GOG i w ciągu 24 godzin pobrano go aż pół miliona razy. W 2025 roku ukazała się wersja VR, a ponad rok po premierze wydano dodatek Rabbit and Pork, który jeszcze bardziej zwiększył zainteresowanie projektem. Korzystaliście z tego moda? Jeśli tak, to dajcie znać w komentarzu jak wam się podobał.