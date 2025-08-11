Największa burda na Narodowym: chaos podczas koncertu białoruskiego rapera

Takiego chaosu Stadion Narodowy jeszcze nie widział. Wszystko przez koncert Maxa Korzha.
Koncert białoruskiego rapera Maxa Korzha na Stadionie Narodowym w Warszawie przerodził się w prawdziwą burdę, jakiej dotąd nie było. Wydarzenie, które zgromadziło około 60 tysięcy osób, opóźniło się, gdy część fanów wtargnęła na murawę stadionu, wywołując ogromne zamieszanie.
Koncert Maxa Korzha przerodził się w “największą burdę na Narodowym”
Znany z politycznej aktywności artysta zagrał w symboliczny dla Białorusi dzień – 9 sierpnia, rocznicę protestów po sfałszowanych wyborach prezydenckich z 2020 roku. Po koncercie sytuacja eskalowała, gdy tłumy przeniosły się do centrum Warszawy, gdzie doszło do kolejnych awantur, w trakcie których odpalano race i używano pirotechniki. Sytuację nagłaśniają obecnie polskie media nie szczędząc przy tym słów: mówi się wprost o wielkim skandalu.
Warszawska policja, która musiała opanować sytuację, wydała oświadczenie: „Reakcja policjantów na wtargnięcie osób na płytę boiska była natychmiastowa.” Podkreślono też, że to organizatorzy odpowiadali za bezpieczeństwo podczas imprezy. Policja zapewnia, apelowała do uczestników o powrót na miejsca, co ponoć pomogło opanować sytuację. „Dzięki szybkim działaniom nie doszło do dalszej eskalacji ani konieczności interwencji na murawie” – zapewnia policja. Tak czy inaczej, wydarzenie zostało określone mianem “największej burdy na Narodowym”.
GramTV przedstawia:
Max Korzh to jeden z najpopularniejszych i najbardziej wpływowych raperów na białoruskiej scenie muzycznej. Od lat łączy w swojej twórczości mocne przesłania społeczne i polityczne. To może tłumaczyć ogromne zainteresowanie koncertem oraz tak gwałtowne i emocjonalne reakcje jego fanów – szczególnie w kontekście rocznicy protestów z 2020 roku, które nadal żywo rezonują w świadomości społeczeństwa. Nie jest jednak wykluczone, że w tym wypadku mogło dojść do prowokacji. htt