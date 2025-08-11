Zaloguj się lub Zarejestruj

Największa burda na Narodowym: chaos podczas koncertu białoruskiego rapera

Jakub Piwoński
2025/08/11 11:10
1
0

Takiego chaosu Stadion Narodowy jeszcze nie widział. Wszystko przez koncert Maxa Korzha.

Koncert białoruskiego rapera Maxa Korzha na Stadionie Narodowym w Warszawie przerodził się w prawdziwą burdę, jakiej dotąd nie było. Wydarzenie, które zgromadziło około 60 tysięcy osób, opóźniło się, gdy część fanów wtargnęła na murawę stadionu, wywołując ogromne zamieszanie.

Max Korzh
Max Korzh

Koncert Maxa Korzha przerodził się w “największą burdę na Narodowym”

Znany z politycznej aktywności artysta zagrał w symboliczny dla Białorusi dzień – 9 sierpnia, rocznicę protestów po sfałszowanych wyborach prezydenckich z 2020 roku. Po koncercie sytuacja eskalowała, gdy tłumy przeniosły się do centrum Warszawy, gdzie doszło do kolejnych awantur, w trakcie których odpalano race i używano pirotechniki. Sytuację nagłaśniają obecnie polskie media nie szczędząc przy tym słów: mówi się wprost o wielkim skandalu.

Warszawska policja, która musiała opanować sytuację, wydała oświadczenie: „Reakcja policjantów na wtargnięcie osób na płytę boiska była natychmiastowa.” Podkreślono też, że to organizatorzy odpowiadali za bezpieczeństwo podczas imprezy. Policja zapewnia, apelowała do uczestników o powrót na miejsca, co ponoć pomogło opanować sytuację.Dzięki szybkim działaniom nie doszło do dalszej eskalacji ani konieczności interwencji na murawie” – zapewnia policja. Tak czy inaczej, wydarzenie zostało określone mianem “największej burdy na Narodowym”.

GramTV przedstawia:

Max Korzh to jeden z najpopularniejszych i najbardziej wpływowych raperów na białoruskiej scenie muzycznej. Od lat łączy w swojej twórczości mocne przesłania społeczne i polityczne. To może tłumaczyć ogromne zainteresowanie koncertem oraz tak gwałtowne i emocjonalne reakcje jego fanów – szczególnie w kontekście rocznicy protestów z 2020 roku, które nadal żywo rezonują w świadomości społeczeństwa. Nie jest jednak wykluczone, że w tym wypadku mogło dojść do prowokacji. htt

Wczytywanie ramki mediów.

ps://x.com/Policja_KSP/status/1954624366018199682?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1954624366018199682%7Ctwgr%5Ed5e1053fae6defc1d5b7deee8450f434d660a338%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=https%3A%2F%2Fwiadomosci.wp.pl%2Fchaos-na-koncercie-maxa-korzha-w-warszawie-policja-wydala-komunikat-7187908227066624a

koncert
koncert

Źródło:https://wiadomosci.wp.pl/chaos-na-koncercie-maxa-korzha-w-warszawie-policja-wydala-komunikat-7187908227066624a

Tagi:

Muzyka
koncert
Max Korzh
Jakub Piwoński

Kulturoznawca, specjalista od promocji, ale także wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał.


Komentarze
1
Silverburg
Gramowicz
Dzisiaj 11:51

Dodam, że wspomniany raper zorganizował poprzedniego dnia nielegalny koncert na warszawskiej Woli, co również zakończyło się interwencją policji, mandataki i przymusowym zakończeniem imprezy.




TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112