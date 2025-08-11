Największa burda na Narodowym: chaos podczas koncertu białoruskiego rapera

Koncert białoruskiego rapera Maxa Korzha na Stadionie Narodowym w Warszawie przerodził się w prawdziwą burdę, jakiej dotąd nie było. Wydarzenie, które zgromadziło około 60 tysięcy osób, opóźniło się, gdy część fanów wtargnęła na murawę stadionu, wywołując ogromne zamieszanie.

Koncert Maxa Korzha przerodził się w “największą burdę na Narodowym”

Znany z politycznej aktywności artysta zagrał w symboliczny dla Białorusi dzień – 9 sierpnia, rocznicę protestów po sfałszowanych wyborach prezydenckich z 2020 roku. Po koncercie sytuacja eskalowała, gdy tłumy przeniosły się do centrum Warszawy, gdzie doszło do kolejnych awantur, w trakcie których odpalano race i używano pirotechniki. Sytuację nagłaśniają obecnie polskie media nie szczędząc przy tym słów: mówi się wprost o wielkim skandalu.