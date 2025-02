Najpopularniejsze wersje demo na Steam Next Fest. Które dema przyciągają najwięcej graczy?

Kilka dni temu wystartował pierwszy w tym roku Steam Next Fest . To trwające do 3 marca święto nadchodzących gier, oferujące graczom możliwość wypróbowania setek wersji demonstracyjnych. Dla wielu twórców, udostępnienie dema podczas Next Fest to kluczowy moment, a niektóre tytuły radzą sobie szczególnie dobrze.

Kolejnym popularnym tytułem jest Fellowship, który przyciągnął 16 721 graczy. To multiplayerowa gra przygodowa w świecie fantasy, oferująca „niekończące się lochy”. Among Us 3D to kolejna propozycja, która zyskała popularność, osiągając 8404 graczy. Jak sama nazwa wskazuje, jest to trójwymiarowa wersja popularnej gry Among Us, wykorzystująca perspektywę pierwszej osoby, ale bez konieczności używania zestawu VR.