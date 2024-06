Najpopularniejsza na świecie mobilna MOBA już w Polsce. Honor of Kings na nowym zwiastunie

Honor of Kings trafiło w ręce kolejnych graczy.

Zgodnie z informacjami przekazanymi w informacji prasowej , Honor of Kings zadebiutowało już w kolejnych regionach świata. Wśród nich znajduje się między innymi Polska. Tytuł dostępny jest na urządzeniach mobilnych z systemami Android i iOS ( Google Play oraz App Store ). Produkcja dystrybuowana jest modelu free-to-play i może pochwalić się mianem najpopularniejszej gry mobilnej MOBA (200 milionów zarejestrowanych kont oraz 100 milionów graczy dziennie). Na dole wiadomości znajduje się udostępniony przez twórców, nowy trailer.

W drugiej połowie maja bieżącego roku informowaliśmy o dacie premiery Honor of Kings w kolejnych regionach świata . Wśród lokacji, w których dostępna jest już najpopularniejsza mobilna MOBA, znajduje się również Polska. Wraz z debiutem produkcji w kolejnych krajach, deweloperzy z Timi Studio Group i wydawca Level Infinite udostępnili także zupełnie nowy trailer.

Gracze Honor of Kings mogą liczyć w premierowym miesiącu na interesujące kooperacje z markami takimi jak SNK, Saint Seiya czy Hello Kitty. Ponadto w tym czasie zainteresowani przetestują za darmo wszystkich 86 bohaterów, a poprzez wykonywanie określonych aktywności w grze otrzymają możliwość odblokowania 28 z nich. Jednym z głównych założeń twórców jest natomiast zapewnienie graczom równych szans – sukces zależy od umiejętności i wysiłku, a nie od wydatków. Warto również wspomnieć, że zbliża się turniej Honor of Kings Invitational Season 2.

Już 29 czerwca, 13 drużyn z Azji Południowo-Wschodniej, Brazylii, Turcji, regionu MENA, Ameryki Łacińskiej i Europy Zachodniej spotka się w centrum handlowym Sunway Velocity w stolicy Malezji, Kuala Lumpur, by rywalizować w turnieju Honor of Kings Invitational Season 2. Pula nagród wynosi 300 tys. dolarów, a grający powalczą również o osiem gwarantowanych miejsc na Honor of Kings Invitational Midseason będącego częścią Esports World Cup. – czytamy w komunikacie prasowym.

