Najnowszy film Marvela przyniesie ogromne straty. Studio nadal nie nauczyło się robić hitów

Na początku maja zadebiutowało Thunderbolts* i pomimo ciekawej kampanii promocyjnej, w czasie której Marvel zmienił tytuł produkcji, a także bardzo dobrej reakcji recenzentów i widzów, film nie potrafił się przebić i zarobił mniej od Kapitana Ameryki: Nowy wspaniały świat. Studio już teraz może liczyć potężne straty na swojej najnowszej produkcji.

Thunderbolts* przyniosą stratę rzędu 100 mln dolarów

Do 26 maja Thunderbolts* zarobiło 174 mln dolarów w USA i 181 mln dolarów na rynkach międzynarodowych, co daje łączny przychód na poziomie 355 mln dolarów. Choć kwota ta może wydawać się solidna, według wielu doniesień film musiałby osiągnąć próg około 500 mln dolarów, aby wyjść na zero. Tym samym produkcja może zakończyć swoją kinową przygodę z nawet 100 mln dolarów straty dla Disneya i to przy założeniu, że uda jej się przebić granicę 400 mln, co obecnie wydaje się mało prawdopodobne.