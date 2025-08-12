Najnowsza kinowa porażka Disneya zaraz trafi na VOD. Film za chwilę do obejrzenia w domu

Disney ogłosił, że najnowsza animacja Pixara, Elio, trafi do serwisów VOD już 19 sierpnia 2025 roku. Produkcja miała swoją premierę w kinach 20 czerwca 2025 roku. Po niecałych dwóch miesiącach film będzie można obejrzeć więc w domu.

Elio – data premiery na VOD

Wydanie filmu w formatach 4K UHD, Blu-ray oraz DVD zaplanowano na 9 września 2025 roku. Z kolei pod koniec września lub na początku października możemy spodziewać się premiery Elio na Disney+.