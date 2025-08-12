Zaloguj się lub Zarejestruj

Najnowsza kinowa porażka Disneya zaraz trafi na VOD. Film za chwilę do obejrzenia w domu

Radosław Krajewski
2025/08/12 16:30
0
0

Niedługo później trafi do Disney+.

Disney ogłosił, że najnowsza animacja Pixara, Elio, trafi do serwisów VOD już 19 sierpnia 2025 roku. Produkcja miała swoją premierę w kinach 20 czerwca 2025 roku. Po niecałych dwóch miesiącach film będzie można obejrzeć więc w domu.

Elio
Elio

Elio – data premiery na VOD

Wydanie filmu w formatach 4K UHD, Blu-ray oraz DVD zaplanowano na 9 września 2025 roku. Z kolei pod koniec września lub na początku października możemy spodziewać się premiery Elio na Disney+.

Film zebrał z amerykańskich kin zaledwie 72,8 mln dolarów, zaś z pozostałych rynków kolejne 74,9 mln dolarów. Globalnie Elio zarobił 147,7 mln dolarów, co jest piątym najgorszym wynikiem studia.

GramTV przedstawia:

Fabuła opowiada o chłopcu zafascynowanym kosmosem, który dzięki swojej wyobraźni wplątuje się w międzygwiezdną przygodę. Podczas niezwykłej podróży poznaje ekscentryczne istoty z odległych zakątków wszechświata, staje wobec kryzysu o galaktycznym zasięgu i odkrywa, kim tak naprawdę jest.

Reżyserami filmu są Adrian Molina i Madeline Sharafian, którzy wcześniej pracowali nad Coco i nominowanym do Oscara krótkometrażowym filmem Norka. W obsadzie znaleźli się: Yonas Kibreab, Jameela Jamil, Brad Garrett, Zoe Saldaña, Remy Edgerly oraz Shirley Henderson.

Źródło:https://www.whentostream.com/news/pixars-elio-gets-digital-streaming-release-date

Tagi:

Popkultura
data premiery
film
Disney
streaming
film animowany
Pixar
vod
Elio
Radosław Krajewski

Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.


Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112