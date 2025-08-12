Najnowsza kinowa porażka Disneya zaraz trafi na VOD. Film za chwilę do obejrzenia w domu

Disney ogłosił, że najnowsza animacja Pixara, Elio, trafi do serwisów VOD już 19 sierpnia 2025 roku. Produkcja miała swoją premierę w kinach 20 czerwca 2025 roku. Po niecałych dwóch miesiącach film będzie można obejrzeć więc w domu.
Elio – data premiery na VOD
Wydanie filmu w formatach 4K UHD, Blu-ray oraz DVD zaplanowano na 9 września 2025 roku. Z kolei pod koniec września lub na początku października możemy spodziewać się premiery Elio na Disney+.
Film zebrał z amerykańskich kin zaledwie 72,8 mln dolarów, zaś z pozostałych rynków kolejne 74,9 mln dolarów. Globalnie Elio zarobił 147,7 mln dolarów, co jest piątym najgorszym wynikiem studia.
Fabuła opowiada o chłopcu zafascynowanym kosmosem, który dzięki swojej wyobraźni wplątuje się w międzygwiezdną przygodę. Podczas niezwykłej podróży poznaje ekscentryczne istoty z odległych zakątków wszechświata, staje wobec kryzysu o galaktycznym zasięgu i odkrywa, kim tak naprawdę jest.
Reżyserami filmu są Adrian Molina i Madeline Sharafian, którzy wcześniej pracowali nad Coco i nominowanym do Oscara krótkometrażowym filmem Norka. W obsadzie znaleźli się: Yonas Kibreab, Jameela Jamil, Brad Garrett, Zoe Saldaña, Remy Edgerly oraz Shirley Henderson.
