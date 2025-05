Najnowsza gra Ubisoftu trafi do Xbox Game Pass. Pojawił się pokaz tytułu oraz wymagania sprzętowe

Biblioteka Xbox Game Pass ponownie powiększy się o dużą produkcję. Ubisoft ogłosił, że ich najnowsza gra, Rainbow Six: Siege X, trafi do usługi już 10 czerwca. To kolejna spora premiera, która wzmocni ofertę Microsoftu i prawdopodobnie zachęci wielu zakupu abonamentu. Przy okazji poznaliśmy plan rozwoju, wymagania sprzętowe, a także tryby graficzne na konsolach.

Rainbow Six: Siege X – najnowsze szczegóły

Nowa odsłona serii Rainbow Six działa na nowym silniku graficznym, oferując poprawioną fizykę, bardziej realistyczne zniszczenia otoczenia i lepszą oprawę wizualną. Twórcy zapowiadają też rozwinięcie taktycznych aspektów rozgrywki i bardziej intensywne mecze PvP. Wersja dostępna w Xbox Game Pass Ultimate zawierać będzie dodatkowe korzyści, w tym najprawdopodobniej zestawy skórek i inne elementy kosmetyczne.