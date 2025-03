Najlepszy Counter-Strike doczeka się remake’u. Powstaje CS: Legacy

Chociaż Counter-Strike 2 wciąż trapią różne pomniejsze problemy, to Valve na dobre udało się przekonać graczy do tej odsłony serii. Niedawno produkcja osiągnęła kolejny rekord jednocześnie grających osób na Steam. Mimo to wielu fanów wieloosobowej strzelanki tęskni do klasycznej odsłony, czyli Counter-Strike’a 1.6. Przez wielu to właśnie ta część jest uważana za najlepszą i już wkrótce gracze będą mogli do niej powrócić za sprawą fanowskiego remake’u.

CS: Legacy – powstaje fanowski remake Counter-Strike 1.6

Grupa Midnight Madness ogłosiła, że tworzy samodzielny remake Counter-Strike 1.6, który powstaje na silniku Source Engine SDK z 2013 roku, czyli tym samym, który napędzał Counter-Strike: Global Offensive. CS: Legacy powstaje całkowicie od podstaw z autorskim kodem oraz zasobami. Twórcy dokonali w silniku gry istotnych zmian w renderowaniu, shaderach, czy samych systemach gry.