Najlepsi gracze CS2 przyjadą do Łodzi. PGL zapowiada turniej o milion dolarów

Wielki Counter-Strike zmierza do Łodzi! Już wiosną przyszłego roku do stolicy województwa łódzkiego przybędą najlepsi gracze na świecie.

Przy okazji finałowego dnia PGL Astana 2026 rumuński organizator zapowiedział jedną z przyszłorocznych imprez w grze Counter-Strike 2. Nadchodzi PGL Łódź 2026! Zapowiedziano PGL Łódź 2026 w CS2 Impreza odbędzie się między 18 a 23 marca 2027 roku, z czego trzy ostatnie dni imprezy będą miały miejsce przed publiką. Ta zasiądzie na trybunach łódzkiej Atlas Areny mogącej pomieścić blisko 15 tysięcy osób. W samym PGL Łódź 2026 udział weźmie 16 drużyn, z czego 14 zostanie zaproszone na podstawie Rankingu Valve, podczas gdy pozostałe 2 sloty obsadzone zostaną na drodze eliminacji. W sumie do wygrania będzie okrągły 1 milion dolarów, z czego dla mistrzów przewidziano 280 tysięcy dolarów. Warto wspomnieć, że turniej wliczany będzie do cyklu VRS, co oznacza, że jego wyniki będą miały znaczenie pod kątem późniejszych zaproszeń na mistrzostwa świata w CS2.

Na oficjalnej stronie PGL możemy wyczytać: Łódź – miasto o tętniącej życiem kulturze i legendarnej społeczności fanów – stanie się nowym domem dla elity Counter-Strike 2 na 10 niezapomnianych dni. Idąc śladami sukcesów naszych flagowych wydarzeń, Łódź otwiera kolejny rozdział w misji PGL, której celem jest dostarczanie światowej klasy esportu pełnym pasji kibicom w całej Europie. Najlepsze zespoły na świecie. Największa scena. Polsko, nadchodzimy.

Dla rumuńskiego organizatora jest to powrót na polską ziemię po dekadzie. Przypomnijmy, że ta sama firma zorganizowała PGL Major Kraków 2017, czyli oficjalne mistrzostwa świata. Wówczas grą był rosyjsko-ukraiński skład Gambit Esports, podczas gdy Polacy z Virtus.pro finiszowali w najlepszej czwórce. Warto też pamiętać, że pierwotnie PGL chciał w przyszłym roku wrócić do Krakowa, ale okazało się to niemożliwe. Wszystko przez to, że w podobnym okresie TAURON Arenę na poczet Intel Extreme Masters zapewniło sobie ESL.

