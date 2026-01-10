Najgorętsza serialowa premiera ostatnich tygodni trafi do HBO Max. Ta produkcja zbiera niesamowicie wysokie oceny

Widzowie na całym świecie zwariowali na punkcie tego serialu.

Już na początku przyszłego miesiąca w bibliotece HBO Max zadebiutuje jeden z największych serialowych hitów ubiegłego roku. Mowa o serialu dramatycznym Gorąca rywalizacja, który w Ameryce zadebiutował jeszcze 28 listopada, a już niedługo również polscy widzowie będą mogli obejrzeć ten liczący sześć odcinków serial. Gorąca rywalizacja – data polskiej premiery na HBO Max Gorąca rywalizacja pojawi się w HBO Max już 6 lutego. Tego dnia zostanie udostępniony pierwszy odcinek, a kolejne będą debiutowały co tydzień.

Serial stał się prawdziwym fenomenem końcówki ubiegłego roku, szczególnie w amerykańskich mediach społecznościowych. Wystarczy spojrzeć na oceny tego serialu, który polecany jest przez aż 98% krytyków na Rotten Tomatoes. Z kolei na IMDb ocena użytkowników wynosi bardzo wysokie 9,1/10 z 60 tysięcy ocen, zaś na Metacritic 8,5/10 z 101 opinii. Również na polskim Filmwebie Gorąca rywalizacja jest wysoko oceniana i może pochwalić się notą 8,4/10 z ponad 2 tysięcy opinii. Za projekt odpowiada Jacob Tierney, kanadyjski twórca znany z wyrazistego podejścia do bohaterów i relacji międzyludzkich. Tym razem bierze na warsztat świat zawodowego hokeja na lodzie, pokazując go z perspektywy dwóch młodych gwiazd ligi. Amerykanin Shane Hollander i Rosjanin Ilya Rozanov to sportowcy, których łączy bezwzględna ambicja i potrzeba zwycięstwa, ale także uczucie, które pojawia się wbrew regułom rządzącym ich środowiskiem.

GramTV przedstawia:

Historia rozpoczyna się od sekretnego romansu dwóch debiutantów, który z czasem przeradza się w wieloletnią emocjonalną podróż. Przez osiem lat bohaterowie próbują jednocześnie budować wielkie kariery na lodowisku i zrozumieć to, co dzieje się między nimi poza nim. Serial skupia się na napięciu pomiędzy brutalnością zawodowego sportu a kruchością relacji, która wymaga odwagi i szczerości wobec samego siebie. W rolach głównych występują Connor Storrie i Hudson Williams, a na ekranie towarzyszą im François Arnaud, Robbie G.K., Christina Chang, Dylan Walsh, Sophie Nélisse oraz Ksenia Daniela Kharlamova. Gorąca rywalizacja powstała we współpracy Accent Aigu Entertainment z Bell Media’s Crave, a za międzynarodową dystrybucję odpowiada Sphere Abacus.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.