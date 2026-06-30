Plotki głoszą, że to on wcieli się w Batmana w uniwersum Jamesa Gunna

Robert Pattinson wciela się w Batmana, ale poza DCU. A ten aktor ma ponoć zagrać w filmie, który już w DCU się znajdzie.

Wokół filmu The Brave and the Bold, filmu o Batmanie w ramach DCU, znów zrobiło się głośno. Jak twierdzi znany dziennikarz i youtuber John Campea, nowy Batman dla uniwersum DC Studios został już wybrany. Informacja nie została oficjalnie potwierdzona, ale Campea przekonuje, że zweryfikował ją w kilku niezależnych źródłach związanych z produkcją. Tom Brittney jako Batman – nieoficjalne doniesienia Choć sam nie zdradził nazwiska aktora, w mediach społecznościowych błyskawicznie zaczęto wskazywać na Toma Brittneya. Brytyjski aktor znany z serialu Grantchester miał wcześniej znaleźć się w ścisłym gronie kandydatów do roli Supermana, zanim James Gunn ostatecznie postawił na Davida Corensweta. Co ciekawe, sam Gunn niegdyś publicznie chwalił Brittneya, nazywając go jednym ze swoich ulubionych aktorów.

Na razie wszystkie te informacje należy jednak traktować wyłącznie jako plotki. DC Studios nie potwierdziło obsady filmu, a sam Gunn wielokrotnie podkreślał, że znalezienie odpowiedniej wersji Batmana jest dla niego wyjątkowo trudnym zadaniem. Reżyser tłumaczył wcześniej, że jego Mroczny Rycerz musi mieć uzasadnione miejsce w nowym uniwersum i wyraźnie odróżniać się od interpretacji znanej z filmów Mata Reevesa.

GramTV przedstawia:

To właśnie ten ostatni aspekt budzi najwięcej dyskusji. W przyszłym roku do kin trafi bowiem kontynuacja The Batman z Robertem Pattinsonem, dlatego część fanów zastanawia się, czy równoległe wprowadzenie nowego Batmana nie doprowadzi do przesytu postacią na dużym ekranie. Obecnie za reżyserię The Brave and the Bold oficjalnie odpowiada Andy Muschietti, twórca The Flash, choć od dłuższego czasu pojawiają się spekulacje, że może zostać zastąpiony. Nieoficjalnie mówi się nawet, że sam James Gunn rozważa przejęcie reżyserii projektu, jednak również te doniesienia nie doczekały się potwierdzenia. Na ten moment The Brave and the Bold nie ma wyznaczonej daty premiery. Według branżowych przecieków wcześniej mają ruszyć prace nad nowym filmem o Wonder Woman, a dopiero później DC Studios skupi się na wprowadzeniu swojego Batmana do kinowego uniwersum.

Jakub Piwoński Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.









