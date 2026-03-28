Najbogatszy gracz Path of Exile został zbanowany. Społeczność jest podzielona, a Grinding Gear Games milczy

Scena handlu w Path of Exile znalazła się w centrum kontrowersji po tym, jak jeden z najbogatszych graczy w historii gry, znany jako Jenebu, został zbanowany. Sprawa może mieć poważne konsekwencje dla całej społeczności handlowej.

“Król handlu” z Path of Exile został zbanowany

Jenebu był liderem popularnego serwera Discord o nazwie The Forbidden Trove, który przez lata pełnił rolę głównego centrum handlu przedmiotami w grze. Choć Grinding Gear Games wprowadziło niedawno usprawnienia w systemie handlu, wielu graczy nadal korzystało z TFT do kupna i sprzedaży najrzadszych przedmiotów oraz usług. Jenebu był znany przede wszystkim z tak zwanego “mirror service”. Polegało to na tym, że gracze przekazywali mu swoje najcenniejsze przedmioty, aby inni mogli je kopiować przy użyciu niezwykle rzadkiego przedmiotu jakim jest Mirror of Kalandra. Tego typu usługa wymagała ogromnego zaufania, wszak istniało ryzyko, że osoba pośrednicząca mogłaby po prostu zatrzymać przedmiot. Dlatego gracze korzystali tylko z usług najbardziej zaufanych osób w społeczności.