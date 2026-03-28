Zaloguj się lub Zarejestruj

Najbogatszy gracz Path of Exile został zbanowany. Społeczność jest podzielona, a Grinding Gear Games milczy

Mateusz "Gucio1846" Kapusta
2026/03/28 18:00
0
1

Najbogatszy gracz Path of Exile został zbanowany i teraz walczy o odzyskanie konta.

Scena handlu w Path of Exile znalazła się w centrum kontrowersji po tym, jak jeden z najbogatszych graczy w historii gry, znany jako Jenebu, został zbanowany. Sprawa może mieć poważne konsekwencje dla całej społeczności handlowej.

“Król handlu” z Path of Exile został zbanowany

Jenebu był liderem popularnego serwera Discord o nazwie The Forbidden Trove, który przez lata pełnił rolę głównego centrum handlu przedmiotami w grze. Choć Grinding Gear Games wprowadziło niedawno usprawnienia w systemie handlu, wielu graczy nadal korzystało z TFT do kupna i sprzedaży najrzadszych przedmiotów oraz usług. Jenebu był znany przede wszystkim z tak zwanego “mirror service”. Polegało to na tym, że gracze przekazywali mu swoje najcenniejsze przedmioty, aby inni mogli je kopiować przy użyciu niezwykle rzadkiego przedmiotu jakim jest Mirror of Kalandra. Tego typu usługa wymagała ogromnego zaufania, wszak istniało ryzyko, że osoba pośrednicząca mogłaby po prostu zatrzymać przedmiot. Dlatego gracze korzystali tylko z usług najbardziej zaufanych osób w społeczności.

GramTV przedstawia:

Zbanowanie konta Jenebu wywołało ogromne poruszenie. Decyzja jest podobno wynikiem podejrzenia dotyczącego handlu za prawdziwe pieniądze, choć brakuje jednoznacznych dowodów na udział tego gracza w takich praktykach. Część społeczności przyjęła decyzję twórców z aprobatą, podkreślając, że korzystanie z zewnętrznych platform handlowych zawsze budziło kontrowersje i brak zaufania.

W usuniętym już wpisie na Discordzie, Jenebu zaapelował do Grinding Gear Games o cofnięcie bana. Twierdził, że na jego koncie znajdowało się ponad 1500 przedmiotów, w tym wiele, których nie da się już odtworzyć. Dodał również, że ban może doprowadzić do upadku serwera liczącego około 700 tysięcy użytkowników, określając sytuację jako najgorszy dzień w swoim życiu. Ban Jenebu może mieć ogromny wpływ na ekonomię gry, zwłaszcza dla graczy regularnie korzystających z TFT. Jednocześnie część społeczności widzi w tym szansę na ograniczenie nieoficjalnych praktyk i większe poleganie na oficjalnych systemach handlu. Na ten moment nie wiadomo, czy Grinding Gear Games zdecyduje się zmienić swoją decyzję.

Źródło:https://www.pcgamer.com/games/rpg/path-of-exiles-richest-player-and-item-trading-kingpin-gets-banned-and-pleads-with-grinding-gear-games-to-restore-more-than-1-500-items-some-of-which-cant-ever-be-recreated-this-is-the-worst-day-of-my-life/

Tagi:

News
gra akcji
RPG
bany
kontrowersje
Path of Exile
fantasy
Grinding Gear Games
społeczność
ban
ekonomia
ARPG
gracze
RPG akcji
handel
Dziennikarz, lektor, zawodnik eSportowych mistrzostw świata eMotoGP :)

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112